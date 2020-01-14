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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Перформанс ультрас киевского "Динамо" вошел в тройку лучших в мире в 2019 году

14 января, 13:30

Блогеров впечатлила композиция фанов украинского клуба перед игрой с "Шахтером"

Фан-сектор "Динамо" Киев

Фан-сектор "Динамо" Киев

Художественный мини-спектакль ультрас киевского "Динамо" перед матчем с донецким "Шахтером" получил признание не только в Украине, но и в мире. Перформанс под название "Геть із пляжу, ми тут ляжем" вошел в тройку лучших по мнению авторитетного фанатского портала ultras-tifo.net. Мы писали, что освободился тренер для "Динамо": Григорчук покинул "Астану".

В 2019 году фанаты "Динамо" организовали несколько красивых перфомансов. Один из них вошел в тройку лучших по итогам минувшего года. Речь идет о шоу, проведенном в Киеве 10 августа во время матча чемпионата Украины против "Шахтера". В нем ультрас "Динамо" красиво напомнили о своей победе над тем же "Шахтером" в Одессе в матче за Суперкубок Украины, который состоялся ранее.

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Интересно, что победитель хит-парада также имеет отношение к Украине. Первое место в рейтинге досталось спектаклю фанатов венгерского "Ференцвароша", который тренирует бывший динамовец Сергей Ребров. На второй позиции – ультрас марокканского клуба "Раджа" (Касабланка).

Смотрите, как Денис Гармаш забивав за "Динамо" в ворота "Шахтера"

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футбол ультрас чемпионат Украины Динамо Киев

Источник: sport.ua

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