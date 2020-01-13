Освободился тренер для "Динамо": Григорчук покинул "Астану"

Роман Григорчук / Фото: AFP

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Известный украинский тренер Роман Григорчук покинул "Астану". Контракт расторгнут "по соглашению сторон". Следующим местом работы специалиста может стать киевское "Динамо". По крайней мере, недавно Григорчук заявил, что готов работать в команде уровня "Динамо", но при этом намекнул на необходимость усиления атаки. Кроме того, ранее он дал понять, что мог бы возглавить и сборную Украины – в случае ухода из нее Андрея Шевченко после Евро-2020.

Роман Григорчук / Фото: Официальный сайт ФК "Астана"

"Украинский специалист Роман Григорчук возглавил команду в середине сезона 2018 года, после чего в связи с семейными обстоятельствами покинул клуб, вернувшись к выполнению своих обязательств в январе 2019 года. В прошлом сезоне вместе с командой Григорчук выиграл Суперкубок Казахстана, Премьер-Лигу и вывел команду в группу Лиги Европы. Клуб благодарит Романа Иосифовича и его тренерский штаб за проделанную работу и желает ему успешного продолжения тренерской карьеры!" – говорится в заявлении "Астаны"

Также "Астану" покинули ассистенты Романа Григорчука – Михаил Савка, Анатолий Коротя и тренер вратарей Андрей Глущенко.

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После официального расставания с шестикратными чемпионами Казахстана Роман Григорчук поделился своими эмоциями.

"Это футбольная жизнь, и мы должны смотреть только вперед, – заявил Григорчук. – Я хотел бы поблагодарить весь клуб, тренерский штаб, футболистов, с кем мы прошли хороший совместный отрезок пути вместе с "Астаной". В первую очередь я хотел бы всем пожелать здоровья, и конечно, больших достижений в футболе. Также хотел бы поблагодарить всех болельщиков, которые создавали эту прекрасную атмосферу на наших домашних матчах. Конечно, я буду следить дальше за "Астаной", желать побед, и уверен, что клуб продолжит ставить только самые высокие цели. Самое яркое воспоминание за полтора года в клубе? Если выделить одну игру, то я бы поставил на особое место матч против БАТЭ. Это была очень важная для нас игра за попадание в группу Лиги Европы, и эта игра нам действительно удалась, если говорить о качестве футбола"

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Напомним, в конце прошлого года Роман Григорчук стал первым украинским тренером, обыгравшим "Манчестер Юнайтед". Правда, та победа не помогла "Астане" выйти из группы Лиги Европы.

Смотрите, как "Астана" Григорчука обыгрывала "МЮ"

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