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Первое отчисление от Луческу: "Динамо" попрощалось с вице-чемпионом мира

31 июля, 22:52

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Хорватский защитник Йосип Пиварич покидает киевский клуб после трех лет в Украине

Только в четверг главный тренер киевского "Динамо" приступил к своим обязанностям, а уже в пятницу стало известно о первом его кадровом решении. Кстати, сегодня бывший тренер сборной Украины Маркевич посоветовал Луческу, что делать с игроками "Динамо".

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Румынский специалист решил, что ему не пригодится 31-летний хорватский защитник Йосип Пиварич, который два года назад становился серебряным призером чемпионата мира в составе своей сборной. В заявлении на официальном сайте "Динамо" говорится:

"6 августа 2020 года истекает срок действия контракта хорватского защитника Йосипа Пиварича с киевским "Динамо". Соглашение продлеваться не будет, и Пиварич покинет наш клуб. ФК "Динамо" (Киев) благодарит Йосипа Пиварича за проявленные профессионализм и самоотдачу за время выступления в нашей команде. Желаем Йосипу удачи и побед в его дальнейшей карьере! За киевское "Динамо" вице-чемпион мира выступал с августа 2017-го года. В его активе 47 матчей за "бело-синих" во всех турнирах".

Карьера Пиварича в Киеве не задалась с самого начала: в первом же матче он на седьмой минуте получил рассечение головы и был заменен.

Читайте о том, что сказал Суркис футболистам "Динамо": "Если с Луческу не выйдет, нужно поменять всех вас".

Смотрите, как "Динамо" добыло Кубок Украины в борьбе с "Ворсклой" в серии пенальти:

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Все подробности в спецтеме Луческу и "Динамо"

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