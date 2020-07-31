Первое отчисление от Луческу: "Динамо" попрощалось с вице-чемпионом мира

Только в четверг главный тренер киевского "Динамо" приступил к своим обязанностям, а уже в пятницу стало известно о первом его кадровом решении. Кстати, сегодня бывший тренер сборной Украины Маркевич посоветовал Луческу, что делать с игроками "Динамо".
Румынский специалист решил, что ему не пригодится 31-летний хорватский защитник Йосип Пиварич, который два года назад становился серебряным призером чемпионата мира в составе своей сборной. В заявлении на официальном сайте "Динамо" говорится:
"6 августа 2020 года истекает срок действия контракта хорватского защитника Йосипа Пиварича с киевским "Динамо". Соглашение продлеваться не будет, и Пиварич покинет наш клуб. ФК "Динамо" (Киев) благодарит Йосипа Пиварича за проявленные профессионализм и самоотдачу за время выступления в нашей команде. Желаем Йосипу удачи и побед в его дальнейшей карьере! За киевское "Динамо" вице-чемпион мира выступал с августа 2017-го года. В его активе 47 матчей за "бело-синих" во всех турнирах".
Карьера Пиварича в Киеве не задалась с самого начала: в первом же матче он на седьмой минуте получил рассечение головы и был заменен.
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