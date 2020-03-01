Первое поражение за 568 дней: обзор сенсационной игры "Ворскла" – "Шахтер" с 15 карточками и одним голом

Несмотря на поражение в Полтаве, "Шахтер" прочно удерживает лидерство - 13 очков отрыва от "Зари"

В заключительном матче 20-го тура чемпионата Украины грянула сенсация. В Полтаве "Шахтер" проиграл "Ворскле" 0:1, прервав внушительную серию без поражений в Премьер-лиге длиной 48 поединков и 568 дней. В предыдущий раз "горняки" проигрывали в чемпионате еще в августе 2018 года, когда уступили в Киеве "Динамо" 0:1.

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Впрочем, результат боевого матча в Полтаве, в котором судья показал 14 желтых и 1 красную карточку, не пошатнул лидирующих позиций "Шахтера" в Премьер-лиге. "Горняки" продолжают прочно удерживать первое место, опережая на 13 очков "Зарю" и на 14 – "Динамо".

Обзор матча Ворскла – Шахтер (1:0)

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Ворскла – Шахтер – 1:0

Гол: Степанюк, 30

Ворскла: Резник – Пердута, Чеснаков, Ндиайе, Сапай – Луизао (Баенко, 90+2), Скляр, Пуцлин, Кане – Кулач (Васин, 87), Степанюк (Якубу, 63)

Шахтер: Шевченко – Болбат (Додо, 61), Кривцов, Хочолава, Сиприано (Фернандо, 83) – Майкон, Патрик (Бондаренко, 46) – Тете, Марлос, Коноплянка – Дентиньо

Предупреждения: Скляр, Степанюк, Пердута, Пуцлин, Якубу, Луизао, Кане – Тете, Кривцов, Сиприано, Марлос, Додо, Дентиньо

Удаление: Скляр (84' Ворскла – вторая желтая карточка)

Статистика матча Ворскла – Шахтер (1:0)

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