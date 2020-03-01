"Ворскла" была лучше": Каштру назвал причины своего первого поражения в Премьер-лиге у руля "Шахтера"

Главный тренер "горняков" Луиш Каштру прокомментировал сенсационное поражение "Шахтера" от "Ворсклы" 0:1, ставшее для португальского специалиста первым в чемпионате Украины за время его работы с дончанами. Отметим, что в Премьер-лиге "оранжево-черные" до этого не проигрывали 48 матчей – аж с 3 августа 2018 года, когда уступили "Динамо" 0:1.

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- У нас не было возможности понять нашего соперника, их динамику. Некоторое непонимание со стороны наших игроков привело нас к первому поражению. "Ворскла" создала несколько моментов, они смогли контролировать проход в зону, располагали огромное количество игроков в нашей линии обороны, несколько раз прошли – это стало фатальным для нас. Сегодня они были лучше, чем мы. Поздравляю "Ворсклу", – отметил главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру.

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- Не было мысли во втором тайме, что вы хотели бы видеть некоторых игроков, которые остались вне состава, на скамейке запасных?

- Мы должны принимать правильные решения в зависимости от того, что происходит. Мы убрали семь футболистов, которые играли в Лиссабоне, но мы себе отдавали отчет, что мы делаем. Чемпионат сейчас очень сложный, календарь очень плотный. У нас постоянно матчи, в выходные, посреди недели. Мы должны проводить ротацию. Сейчас все команды будут переживать сложности в чемпионате из-за очень плотного календаря. Возможно, в голове и была мысль, что мы не можем использовать некоторых игроков. Но другого выхода нет. Мы не можем всегда выставлять один и тот же состав на каждый матч.

- Поражение поможет не расслабляться?

- Думаю, когда происходят такие вещи, мы должны отдавать себе отчет в том, что произошло. Сейчас это разочарование для нас. Знаю, что мы побеждали огромное количество раз, всего лишь дважды за весь предыдущий чемпионат сыграли вничью. Но сегодня "Ворскла" была лучше, чем мы. Хочу их поздравить, они заслуженно победили, – подытожил в комментарии каналу "Футбол 1" Луиш Каштру.

Смотрите, как "Ворскла" забила победный мяч в ворота "Шахтера"

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