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Первый бразилец в истории и аргентинец, которому благодарны во Львове: кем усилился "Днепр-1"

17 января, 22:26

Оба южноамериканских футболиста уже выступали в чемпионате Украины

Франсиско Ди Франко

Франсиско Ди Франко

"Днепр-1" усилился еще двумя новичками. Один из них – бывший бразильский защитник "Львова" Лукас Тейлор, второй – также поиграл в Украине, экс-хавбек "Карпат" Франсиско Ди Франко. Ранее мы писали, что лучший форвард чемпиона Беларуси подписал контракт с "Днепр-1".

Соглашение с 24-летним фланговым защитником Тейлором рассчитано на полтора года. Лукас покинул "Львов" в апреле 2019-го с показателями три гола в 16 матчах. А первую часть нынешнего сезона провел в клубе второго португальского дивизиона "Эшторил". Там он за полгода ни разу не попал в заявку первой команды на матч. Лукас – первый бразилец в истории "Днепра"-1.

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Что касается Ди Франко, то его договор с "Днепром" пока что подписан на три года. Аргентинец выступал за "Карпаты" в течение двух с половиной лет. В нынешнем сезоне на его счету 1 гол в 15 матчах УПЛ.

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"За период выступлений "львов" в элитном дивизионе лишь пятеро иностранцев выводили партнеров на поле с капитанской повязкой. Одним из этих игроков, которые удостоились такой чести, является именно Ди Франко. Львовский клуб благодарит его за профессиональное отношение к своим обязанностям и самоотверженной игре и желает успехов в дальнейшей карьере", – говорится в сообщении на сайте "Карпат".

Смотрите обзор матча "Колос" — "Днепр-1" – 4:0

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Источник: Официальный сайт СК "Днепр-1"

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