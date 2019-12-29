Украинский футболист "променял" вторую команду Хорватии на клуб из УПЛ

Сваток уже в Хорватии / Фото: Twitter

"Днепр -1" подписал защитника. Вторым приобретением новичков элитного дивизиона стал воспитанник "Днепра" Александр Сваток, который подписал с клубом контракт сроком на три года, о чем сообщает официальный сайт клуба.

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По слухам, переход 24-летнего защитника "Хайдука" обошелся днепровскому клубу в 350-450 тысяч евро.

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Напомним, Александр Сваток был одним из лидеров защиты луганской "Зари", после чего перешел в "Хайдук". В Хорватии игрок сыграл в 19 матчах. Также в досье игрока числятся выступления за "Днепр".

Первым новичком днепрян стал Владимир Адамюк. Контракт с 28-летним футболистом рассчитан на три года. Последним клубом Адамюка был "Львов", за который он в этом сезоне провел лишь три матча.

"Днепр-1" располагается на восьмом месте в турнирной таблице УПЛ. В активе клуба 18 очков после 18 туров.

Ранее мы рассказывали, что клуб из УПЛ ушел в отпуск без четырех футболистов – один так и не дебютировал за первую команду. В "Днепре" решили не продлевать контракты с футболистами.

Также добавим, что лучший нападающий брестского "Динамо" бросил Милевского ради возвращения в Украину. После выигрыша чемпионства Беларуси Алексей Хобленко переходит в восьмой клуб украинской Премьер-лиги.

Смотрите поединок "Колос" – СК "Днепр-1":

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