Украинский футболист "променял" вторую команду Хорватии на клуб из УПЛ

"Днепр -1" подписал защитника. Вторым приобретением новичков элитного дивизиона стал воспитанник "Днепра" Александр Сваток, который подписал с клубом контракт сроком на три года, о чем сообщает официальный сайт клуба.
Читайте также: трансферная бомба – Лунин покидает "Реал" и возвращается в Украину
По слухам, переход 24-летнего защитника "Хайдука" обошелся днепровскому клубу в 350-450 тысяч евро.
Напомним, Александр Сваток был одним из лидеров защиты луганской "Зари", после чего перешел в "Хайдук". В Хорватии игрок сыграл в 19 матчах. Также в досье игрока числятся выступления за "Днепр".
Первым новичком днепрян стал Владимир Адамюк. Контракт с 28-летним футболистом рассчитан на три года. Последним клубом Адамюка был "Львов", за который он в этом сезоне провел лишь три матча.
"Днепр-1" располагается на восьмом месте в турнирной таблице УПЛ. В активе клуба 18 очков после 18 туров.
Ранее мы рассказывали, что клуб из УПЛ ушел в отпуск без четырех футболистов – один так и не дебютировал за первую команду. В "Днепре" решили не продлевать контракты с футболистами.
Также добавим, что лучший нападающий брестского "Динамо" бросил Милевского ради возвращения в Украину. После выигрыша чемпионства Беларуси Алексей Хобленко переходит в восьмой клуб украинской Премьер-лиги.
Смотрите поединок "Колос" – СК "Днепр-1":
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк