Матч УПЛ "Карпаты" – "Мариуполь" не состоится: во Львове есть зараженные, а автобус азовцев развернули

Поединок 24-го тура чемпионата Украины "Карпаты" – "Мариуполь", запланированный на воскресенье, 31 мая, находится под угрозой срыва из-за случаев заражения коронавирусом во львовской команде. "Мариуполь" еще 29 мая успел выехать во Львов, однако теперь ожидает дальнейших указаний от руководства Премьер-лиги. Ранее мы сообщали, где смотреть первый матч возобновленного чемпионата Украины.

А украинский журналист Игорь Бурбас пишет в своем Twitter, что матч "Карпаты" – "Мариуполь" точно не состоится: "В лагере львовян зафиксировано инфицирование коронавирусом. Игрокам сказали не приезжать сегодня на тренировку и отменили подготовку к игре. Автобус "Мариуполя" уже развернулся со своего пути на Львов".

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Инфицирование работников и игроков клуба подтвердили и во Львове. А в мариупольском клубе сообщили, что вчера в Киеве перед игрой с "Карпатами" команда также сдавала ПЦР-тесты. Сегодня пришли результаты – все тесты отрицательные – коронавируса в команде нет.

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Напомним, что после 23 туров украинской Премьер-лиги "Карпаты" занимают последнее место в турнирной таблице, а "Мариуполь" идет вторым в нижней шестерке, отставая от "Днепра-1" лишь на три очка. Смотрите расписание, результаты и трансляции 24-го тура чемпионата Украины.

Смотрите, как "Мариуполь" сыграл вничью с "Карпатами" на предыдущей стадии чемпионата Украины

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