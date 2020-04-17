Первый пошел: украинский футбольный клуб существенно сократил зарплаты игрокам

"Львов" будет платить футболистам меньше на 50 процентов из-за простоя

Из-за длительной паузы в футбольных чемпионатах клубы во всей Европе предлагают игрокам пойти на сокращение зарплат. Где-то футболисты соглашаются на снижение доходов, где-то отстаивают их в полном объеме. Докотилась эта тенденция и до Украины. Например, в Киеве не собираются урезать выплаты: президент "Динамо" рассказал, сколько будет платить игрокам во время карантина.

А первым клубом отечественной Премьер-лиги, который решил урезать зарплаты, оказался ФК "Львов". К слову, читайте, как экс-вратарь "Динамо" и "Шахтера" отбил третий пенальти кряду: львовянин Богдан Сарнавский показал себя специалистом по 11-метровым.

Футболистам "Львова" сказали, что во время простоя будут платить лишь половину обещанного. Об этом сообщил журналист телеканалов "Футбол" Игорь Бурбас в соцсетях:

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Информации о подобных делах в других клубах пока что не поступало. А всего месяц назад прошел первый матч УПЛ при карантине: "Львов" и "Карпаты" сыграли с двумя незабитыми пенальти и удалением.

Смотрите, как "Львов" играл вничью с "Александрией" в чемпионате Украины в 2020 году

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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