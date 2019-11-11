Первый темнокожий депутат прокомментировал расистский скандал с Тайсоном

Жан Беленюк

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Украинский борец Жан Беленюк прокомментировал инцидент с игроком "Шахтера" Тайсоном. Напомним, что в этом поединке фанаты "Динамо" оскорбили футболиста на расистской почве, а бразилец в ответ показал средний палец.

"Расизм – это позорно для страны, которая выбрала для себя европейский вектор развития. Для страны, которая желает жить достойно и цивилизованно. Мне очень обидно и грустно видеть, что в современном развитом украинском обществе есть люди, которые превозносят себя путем унижения других", – написал депутат в Facebook.

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"Которым нечем похвастаться, кроме цвета кожи. Ни знаниями, ни достижениями, ни успехом, ни поступками. Это позорно не только для людей, которые оскорбляют других, но и для всей страны. Расизму и дискриминации не место ни на футбольном поле, ни в парламенте, ни на улицах города", – отметил Беленюк.

Между тем "Динамо" не спешит признавать вину своих фанов в расистском скандале и просит разобраться. Киевляне призывают подключиться следственные органы, собрать фото- и видеофакты, которые бы пролили свет на произошедшее.

Смотрите обзор матча чемпионата Украины "Шахтер" – "Динамо" (1:0)

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