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Первый украинский футболист с коронавирусом рассказал, как заразился и как себя чувствует

15 мая, 10:30

Андрей Фоменко

В клубе западной Украины не открыли имя заболевшего игрока

Неделю назад стало известно, что первый футболист в Украине заразился коронавирусом. Им оказался игрок "Миная" из Закарпатья – команды первой лиги. Клуб до сих пор официально не сообщил, кто именно подхватил новую инфекцию.

Впрочем на официальном сайте "Миная" появилось интервью футболиста, сдавшего положительный тест на коронавирус. Неназванный игрок рассказал о своем здоровье:

"Слава Богу, у меня все хорошо, болезнь проходит без симптомов. Нет ни кашля, ни повышенной температуры, ни чего-то другого. Я не в больнице, как пишут, а дома – на самоизоляции. Как заразился? Контактировал с человеком, у которого позже обнаружили коронавирус. Когда узнал об этом, то мы с женой, конечно, немного испугались. У нас же ребенок. Решили для себя пойти провериться и сдали тесты. Они оказались положительными, о чем я сразу сообщил клубу.

Теперь оба – дома, на самоизоляции. Постоянно на связи с врачом. Через несколько дней будем делать повторный тест. Надеюсь, что он будет отрицательный. В таком случае смогу вернуться к тренировкам".

Мы сообщали, что названа точная дата возобновления чемпионата Украины.

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