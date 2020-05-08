Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,82
28,91

Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи
  1. Новости спорта
  2. ЧУ по футболу

Первый футболист в Украине заразился коронавирусом: теперь проверят всю команду

8 мая, 18:58

Елена Павлова

Сейчас спортсмен изолирован, и врачи оказывают ему необходимую помощь

К сожалению, коронавирус добрался и до украинских футболистов. Клуб Первой лиги и полуфиналист Кубка Украины "Минай" официально сообщил о положительном тесте одного из игроков команды. Правда, имя заболевшего спортсмена не сообщается. Отметим, что это первый официальный случай заражения футболиста коронавирусом в Украине.

Положительный тест в одном из медицинских учреждений Закарпатья игрок сдал вчера, 7 мая. Сейчас футболист изолированный, и врачи оказывают ему необходимую помощь.

Читайте также: "Заря" не хочет доигрывать чемпионат в Киеве, но предложила два других города

"В связи с этим руководство клуба дало указание проверить всех своих игроков, а также всех других представителей клуба на наличие заболевания. Результаты исследования объявим в ближайшее время", – говорится на сайте ФК "Минай".

Реклама

Руководство клуба из Закарпатья заверило, что окажет всю необходимую помощь своим игрокам и работникам, чтобы предотвратить распространение COVID-19.

Ранее мы сообщили, что от коронавируса умер бывший президент украинского футбольного клуба. Федорюк был президентом буковинцев в 1993-1998, 2007-2010 годах.

Звезды футбола аплодируют врачам, которые борются з коронавирусом Видео: Reuters

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

тест футболист коронавирус Минай

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

УЕФА спускает в Украину белорусский формат:
УЕФА спускает в Украину белорусский формат: "Шахтер" и "Динамо" будут определять чемпиона по новой схемеФутбол
"Главное, чтобы и Женя был готов": клуб из УПЛ готов вернуть "Царя" в УкраинуЧУ по футболу
"Для меня Крым – Украина, война на Востоке – агрессия РФ": игрок "Карпат" извинился за скандальное фотоЧУ по футболу
Карантин в Украине: командам разрешили тренировки на закрытых базах
Карантин в Украине: командам разрешили тренировки на закрытых базахФутбол
"Чего стесняешься, обезьяна, возьми еще": российский комментатор поделился очередной выходкой Алиева в "Динамо"ЧУ по футболу
"11-метровый – это психология": Шевченко открыл секрет ударов с точки и назвал лучшего спеца по пенальтиЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...