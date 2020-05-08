Первый футболист в Украине заразился коронавирусом: теперь проверят всю команду

Сейчас спортсмен изолирован, и врачи оказывают ему необходимую помощь

К сожалению, коронавирус добрался и до украинских футболистов. Клуб Первой лиги и полуфиналист Кубка Украины "Минай" официально сообщил о положительном тесте одного из игроков команды. Правда, имя заболевшего спортсмена не сообщается. Отметим, что это первый официальный случай заражения футболиста коронавирусом в Украине.

Положительный тест в одном из медицинских учреждений Закарпатья игрок сдал вчера, 7 мая. Сейчас футболист изолированный, и врачи оказывают ему необходимую помощь.

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"В связи с этим руководство клуба дало указание проверить всех своих игроков, а также всех других представителей клуба на наличие заболевания. Результаты исследования объявим в ближайшее время", – говорится на сайте ФК "Минай".

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Руководство клуба из Закарпатья заверило, что окажет всю необходимую помощь своим игрокам и работникам, чтобы предотвратить распространение COVID-19.

Ранее мы сообщили, что от коронавируса умер бывший президент украинского футбольного клуба. Федорюк был президентом буковинцев в 1993-1998, 2007-2010 годах.

Звезды футбола аплодируют врачам, которые борются з коронавирусом Видео: Reuters

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