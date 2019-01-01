ПФК "Львов" минимально уступил "Мариуполю": обзор матча УПЛ

Владислав Вакула / Фото: Facebook

В рамках шестого тура чемпионата Украины "Мариуполь" справился с ПФК "Львов" на выезде, победив со счетом 1:0. Ранее, в этом туре, участник Лиги Европы минимально одолел соперника.

Единственный гол встречи забил форвард команды Бабича Владислав Вакула, отличившийся на 62-й минуте поединка.

Этот успех помог Азовцам подняться на восьмое место чемпионата Укпамеы и добыть вторую победу в текущем сезоне, а вот львовяне опустились на десятую строчку.

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В следующем матче "Мариуполь" сыграет с донецким "Олимпиком", ПФК "Львов" – с "Колосом".

ПФК "Львов" – "Мариуполь" 0:1

Гол: Вакула, 62.

ПФК "Львов": Сарнавский — Гончар, Борзенко, Братков, Квасный — Сабино, Приймак (Зубков, 66) — Шина, Педро, Пернамбуко (Алваро, 61) — Абнер.

"Мариуполь": Худжамов — Кирюханцев, Быков, Чоботенко, Корниенко (Тищенко, 83) — Федорчук, Танковский — Чурко, Мишнев, Кащук (Топалов, 58) — Вакула.

Предупреждения: Приймак, Гончар, Зубков — Кирюханцев.

Как мы писали ранее, "Динамо" и "Александрия" узнали расписание своих матчей в Лиге Европы. Киевляне начнут турнир домашней игрой с "Мальме", "Александрия" едет в гости к немцам.

Смотрите, как "Шахтер" разгромил "Мариуполь" в прошлом туре УПЛ.

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