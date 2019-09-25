Подсознательно уже думаем об игре с "Аталантой": Степаненко рассказал о грядущем матче с "Ворсклой"

Тарас Степаненко / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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Игрок донецкого "Шахтера" Тарас Степаненко прокомментировал грядущую игру чемпионата Украины с полтавской "Ворсклой". Кстати, легендарный нападающий "Шахтера" Виктор Грачев не знает, на что может надеяться "Ворскла" в матче против "Шахтера".

"У "Ворсклы" свои режим и результаты – мы на них не особо обращаем внимание. У нас свои задачи. Готовимся к игре, которая даст нам три очка. Мы стремимся побеждать в каждом матче, и это самое важное", – отметил игрок.

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"Мы следим за "Аталантой": у нее сейчас тоже насыщенный график. Возможно, подсознательно уже думаем о предстоящей встрече. Но если с этим чуть переборщить, можно упустить важные очки в чемпионате. Мистер всегда настаивает на том, чтобы мы шли от цели к цели, и сейчас это поединок с "Ворсклой". Нужно провести хороший матч не только по результату, но и по игре", – рассказал футболист.

"Тренер у "Ворсклы" еще с прошлого сезона, бывший футболист "Динамо". В принципе, с ним я в свое время работал в сборных, поэтому знаю, какие у них тренировки, какие требования к игрокам у тех, кто прошел школу "Динамо" и Валерия Лобановского", – подытожил Тарас.

Как мы писали ранее, "Шахтер" на Гагарина улетел в отрыв от "Десны". Обыграв в чемпионате Украины черниговскую команду, "горняки" оторвались от второго места на космическое расстояние в 10 очков. При этом капитан дончан Тайсон отметился уже шестым в нынешнем сезоне ассистом.

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