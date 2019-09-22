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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Тайсон в шлеме – король ассистов: как "Шахтер" на Гагарина улетел в отрыв от "Десны"

22 сентября, 17:05

Обыграв черниговскую команду, "горняки" оторвались от второго места на космическое расстояние в 10 очков

Шлем Тайсону не помеха

Шлем Тайсону не помеха / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

В матче лидеров чемпионата Украины на стадионе имени Юрия Гагарина в Чернигове "Шахтер" обыграл "Десну" 1:0, одержав уже восьмую кряду победу в УПЛ под руководством Луиша Каштру. Таким образом "горняки" упрочили свое лидерство в турнирной таблице, набрав уже 24 очка и оторвавшись от ближайшего преследователя, коим на данный момент является "Десна", уже на 10 очков. Космическое расстояние как для восьми стартовых туров, согласитесь.

Где смотреть матч УПЛ "Ворскла" – "Динамо"

Ассистентом Марлоса, забившего единственный мяч в ворота "Десны", стал капитан "Шахтера" Тайсон. Бразилец, играющий после травмы головы в защитном шлеме, превращается в настоящего короля – нет, не нокаутирующих голов, а результативных передач. Это – уже шестой ассист Тайсона в шести сыгранных им поединках нынешнего чемпионата! Он лидер по этому показателю в УПЛ.

Обзор матча "Десна" – "Шахтер" (0:1)

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"Десна" – "Шахтер" – 0:1
Гол: Марлос (22)
"Десна": Паст – Д. Фаворов, Гитченко, Имереков, Мостовой – Богданов, Огиря – Калитвинцев (Кузик, 83), А. Фаворов (Дегтярев, 68), Картушов – Филиппов (Хлебас, 80)
"Шахтер": Пятов – Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили – Степаненко – Тете (Соломон, 72), Марлос, Маркос (Алан Патрик, 56), Тайсон, – Мораес
Предупреждения: Богданов – Тайсон, Мораес, Болбат

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
8
8
0
0
24
6
18
24
Забитые 24
Пропущеные 6
Разница 18
Результаты последних матчей: В В В В В
2
ДеснаДеснаДес
8
4
2
2
9
4
5
14
Забитые 9
Пропущеные 4
Разница 5
Результаты последних матчей: П В Н В Н
3
ЗаряЗаряЗар
8
3
3
2
12
10
2
12
Забитые 12
Пропущеные 10
Разница 2
Результаты последних матчей: Н П Н В П
4
АлександрияАлександрияАле
7
4
0
3
9
10
-1
12
Забитые 9
Пропущеные 10
Разница -1
Результаты последних матчей: В В П В В
5
Днепр-1Днепр-1Дне
8
3
2
3
10
9
1
11
Забитые 10
Пропущеные 9
Разница 1
Результаты последних матчей: В П В П Н
6
КолосКолосКол
7
3
1
3
6
9
-3
10
Забитые 6
Пропущеные 9
Разница -3
Результаты последних матчей: В П П Н П
7
МариупольМариупольМар
7
2
3
2
7
10
-3
9
Забитые 7
Пропущеные 10
Разница -3
Результаты последних матчей: Н Н В П Н
8
ДинамоДинамоДин
6
2
2
2
10
7
3
8
Забитые 10
Пропущеные 7
Разница 3
Результаты последних матчей: П Н Н П В
9
КарпатыКарпатыКар
8
2
2
4
6
11
-5
8
Забитые 6
Пропущеные 11
Разница -5
Результаты последних матчей: П В Н П В
10
ВорсклаВорсклаВор
7
2
1
4
8
9
-1
7
Забитые 8
Пропущеные 9
Разница -1
Результаты последних матчей: П П В Н В
11
ЛьвовЛьвовЛьв
8
2
0
6
7
14
-7
6
Забитые 7
Пропущеные 14
Разница -7
Результаты последних матчей: П П П В П
12
ОлимпикОлимпикОли
8
1
2
5
5
14
-9
5
Забитые 5
Пропущеные 14
Разница -9
Результаты последних матчей: В Н П Н П

Напомним, перед встречей с "Десной" "Шахтер" крупно уступил в Лиге чемпионов "Манчестер Сити". Чемпионы Украины проиграли чемпионам Англии со счетом 0:3.

Также мы рассказывали, что Луческу отреагировал на информацию об интересе "Динамо" и "Шахтера". Предложения от украинских грандов румынские СМИ называют причиной отказа Мирчи от работы у себя на родине.

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Источник: Сегодня|Спорт

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