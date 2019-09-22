Тайсон в шлеме – король ассистов: как "Шахтер" на Гагарина улетел в отрыв от "Десны"

Обыграв черниговскую команду, "горняки" оторвались от второго места на космическое расстояние в 10 очков

Шлем Тайсону не помеха / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

В матче лидеров чемпионата Украины на стадионе имени Юрия Гагарина в Чернигове "Шахтер" обыграл "Десну" 1:0, одержав уже восьмую кряду победу в УПЛ под руководством Луиша Каштру. Таким образом "горняки" упрочили свое лидерство в турнирной таблице, набрав уже 24 очка и оторвавшись от ближайшего преследователя, коим на данный момент является "Десна", уже на 10 очков. Космическое расстояние как для восьми стартовых туров, согласитесь.

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Ассистентом Марлоса, забившего единственный мяч в ворота "Десны", стал капитан "Шахтера" Тайсон. Бразилец, играющий после травмы головы в защитном шлеме, превращается в настоящего короля – нет, не нокаутирующих голов, а результативных передач. Это – уже шестой ассист Тайсона в шести сыгранных им поединках нынешнего чемпионата! Он лидер по этому показателю в УПЛ.

Обзор матча "Десна" – "Шахтер" (0:1)

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"Десна" – "Шахтер" – 0:1

Гол: Марлос (22)

"Десна": Паст – Д. Фаворов, Гитченко, Имереков, Мостовой – Богданов, Огиря – Калитвинцев (Кузик, 83), А. Фаворов (Дегтярев, 68), Картушов – Филиппов (Хлебас, 80)

"Шахтер": Пятов – Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили – Степаненко – Тете (Соломон, 72), Марлос, Маркос (Алан Патрик, 56), Тайсон, – Мораес

Предупреждения: Богданов – Тайсон, Мораес, Болбат

Напомним, перед встречей с "Десной" "Шахтер" крупно уступил в Лиге чемпионов "Манчестер Сити". Чемпионы Украины проиграли чемпионам Англии со счетом 0:3.

Также мы рассказывали, что Луческу отреагировал на информацию об интересе "Динамо" и "Шахтера". Предложения от украинских грандов румынские СМИ называют причиной отказа Мирчи от работы у себя на родине.

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