"Пока потерпите": в "Динамо" не подтверждают отставку Луческу

Румынский тренер продержался на посту наставника столичного клуба всего четыре дня

В киевском "Динамо" пока не подтвердили отставку главного тренера команды Мирчи Луческу. Напомним, ранее в румынских СМИ появилась информация, что Луческу разорвал контракт с "Динамо" спустя четыре дня после того, как его назначили из-за негативного отношения к нему со стороны ультрас.

"Я понимаю, почему вы звоните, но мне сейчас нечего вам сказать на эту тему. Пока потерпите", – ответил на звонок из издания Footboom вице-президент клуба Алексей Семененко.

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Также отказался разговаривать на эту тему президент клуба Игорь Суркис. Он попросил журналистов перезвонить ему позже.

"У меня нет никакой такой информации, о которой я мог бы вам говорить. Что он куда-то уходит или приходит. Все, позже наберите. У меня нет информации", – цитирует Суркиса "Спорт-Экспресс".

Напомним, Луческу возглавил "Динамо" 23 июля. Тем не менее, ультрас столичного клуба не приняли нового наставника, который до этого 12 лет руководил донецким "Шахтером", и готовили акции протеста против назначения Луческу. Фанаты призывали работников клуба написать заявления об увольнении.

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