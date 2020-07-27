Українська
$ 27,76
32,22

Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. ЧУ по футболу

"Пока потерпите": в "Динамо" не подтверждают отставку Луческу

27 июля, 18:03

Александр Трикиша Александр Трикиша

Румынский тренер продержался на посту наставника столичного клуба всего четыре дня

В киевском "Динамо" пока не подтвердили отставку главного тренера команды Мирчи Луческу. Напомним, ранее в румынских СМИ появилась информация, что Луческу разорвал контракт с "Динамо" спустя четыре дня после того, как его назначили из-за негативного отношения к нему со стороны ультрас.

"Я понимаю, почему вы звоните, но мне сейчас нечего вам сказать на эту тему. Пока потерпите", – ответил на звонок из издания Footboom вице-президент клуба Алексей Семененко.

Реклама

Также отказался разговаривать на эту тему президент клуба Игорь Суркис. Он попросил журналистов перезвонить ему позже.

"У меня нет никакой такой информации, о которой я мог бы вам говорить. Что он куда-то уходит или приходит. Все, позже наберите. У меня нет информации", – цитирует Суркиса "Спорт-Экспресс".

Напомним, Луческу возглавил "Динамо" 23 июля. Тем не менее, ультрас столичного клуба не приняли нового наставника, который до этого 12 лет руководил донецким "Шахтером", и готовили акции протеста против назначения Луческу. Фанаты призывали работников клуба написать заявления об увольнении.

Смотрите, как "Динамо" завершило сезон поражением от "Колоса":

Реклама

Все подробности в спецтеме Луческу в "Динамо"

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

чемпионат Украины Динамо Киев Мирча Луческу Игорь Суркис

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Колос" – "Динамо": онлайн-трансляция матча Премьер-лигиЧУ по футболу
"Динамовское сердце" или иностранец: кто должен стать новым тренером киевлян?ЧУ по футболу
Стали известны срок контракта Луческу в
Стали известны срок контракта Луческу в "Динамо" и имя его помощникаЧУ по футболу
Стало известно о переговорах
Стало известно о переговорах "Динамо" с кандидатами на пост главного тренераЧУ по футболу
Блохин эмоционально отреагировал на приход Луческу в
Блохин эмоционально отреагировал на приход Луческу в "Динамо"ЧУ по футболу
Известны имена двух динамовцев, которые войдут в тренерский штаб Луческу
Известны имена двух динамовцев, которые войдут в тренерский штаб ЛуческуЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять