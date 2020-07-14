Полтавская "Ворскла" отказалась продавать чемпиона мира в Польшу за кругленькую сумму

21-летний вратарь Дмитрий Резник стоит больше 500 тысяч евро, считают в Украине

Молодой голкипер полтавской "Ворсклы" Дмитрий Резник имеет все шансы в ближайшее время уехать в чемпионат наших соседей-поляков. По крайней мере, один из лидеров польского футбола, варшавская "Легия", ведет переговоры с украинским клубом. Кстати, недавно "Ворскла" обыграла "Днепр-1" в УПЛ с Резником в воротах.

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"Легия" хотела купить Резника за 500 тысяч евро, сообщает портал FootballHub. Однако "Ворсклу" не устроила эта сумма: клуб хочет выручить за чемпиона мира среди молодежи 2019 года большую сумму. Так что, вероятно, клубы продолжат торги. Сообщают, что представители "Легии" посетили финальный поединок Кубка Украины, в котором "Ворскла" уступила "Динамо" лишь в серии пенальти. Польский клуб ищет замену Радославу Маецкому, которого продали в "Монако" за семь миллионов евро.

Портал Тransfermarkt зимой оценивал Дмитрия в 100 тысяч евро, а его контракт "Ворсклой" действует до июля 2022 года. В нынешнем сезоне 21-летний вратарь отыграл шесть "сухих" матчей, а в остальных 18 пропустил 21 мяч.

Читайте также: комитет арбитров озвучил вердикт по самому спорному моменту финала Кубка.

Смотрите обзор финала Кубка Украины между "Динамо" и "Ворсклой"

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