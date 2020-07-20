После поражения от "Колоса" президент "Динамо" рассказал, что и когда будет делать с Михайличенко

В воскресенье вечером в Украине финишировал футбольный сезон 2019/2020. Серебряными призерами стали киевляне, хотя "Динамо" сенсационно проиграло "Колосу" в последнем туре.

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Президент столичного клуба Игорь Суркис высказал свои мысли о матче в передаче "Профутбол":

"После игры с "Колосом" у меня нет никаких эмоций, я полностью опустошен. Считаю, какие бы неурядицы нас не постигли: и большое количество травмированных, и то, что на подготовку к этой игре у "Динамо" было на день меньше, – мы в любом состоянии должны обыгрывать такие команды, как "Колос". Никого не хочу обидеть, но если мы ставим перед собой задачу попасть в Лигу чемпионов, то должны такие команды обыгрывать. Особенно в матче, в котором решалась судьба путевки в квалификацию Лиги чемпионов".

Также владелец "Динамо" поделился впечатлениями от минувшего чемпионата в целом:

"Сезон с самого начала не задался. Тяжелый график, ведь очень тяжело вкатываться в сезон, когда ты играешь через два дня на третий. У нас была игра с "Шахтером", а сразу после нее – с "Брюгге". В футболе такое бывает: команда не смогла выбраться из пике, в которое попала, и теряла очки там, где не должна была терять. Можно занять второе место, но показывать при этом хороший, качественный футбол. К сожалению, в этом сезоне таких игр у нас практически не было".

Наметил Суркис-младший и ближайшие планы:

"Нужно хорошо поработать в этот короткий период и разобраться в том, что происходит, подумать и принять решение, куда мы идем дальше. Я буду разговаривать с Михайличенко. Меня не устраивает футбол, который показывает команда. Наверное, его он также не устраивает. У нас есть десять дней для принятия решения, а затем команда снова соберется. Давайте сейчас не будем спешить, а спокойно разберемся и затем уже будем ставить задачи. Пока я не вижу, каким образом мы с такой игрой можем попасть в Лигу чемпионов".

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