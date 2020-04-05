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После увольнения из УЕФА Григорий Суркис получил от организации более 2 миллионов

5 апреля, 16:17

Елена Павлова

Бывший вице-президент союза европейских футбольных ассоциаций не выдвигался в Исполком в 2019 году

Национальное агентство по предупреждению коррупции обнародовало отчеты политических партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2019 год. Так, народный депутат от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" и бывший вице-президент УЕФА Григорий Суркис указал в налоговой декларации, что 12 декабря 2019 года получил 2 145 624 гривен в качестве выплаты по увольнению из организации.

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Суркис перестал работать в УЕФА в феврале 2019 года и стал почетным членом организации. От Украины в Исполком организации был избран президент УАФ Андрей Павелко.

Ранее Григорий Суркис дал совет, как бороться с коронавирусом. Бывший вице-президент УЕФА Григорий Суркис заявил, что у него все хорошо со здоровьем. 70-летний функционер показал, как нужно заниматься дома во время карантина.

"Искренне тронут вниманием некоторых СМИ, которые вдруг озаботились состоянием моего здоровья. Но для ажиотажа нет ни малейшего повода. Я кручу педали в спортзале. Всем рекомендую, тогда никакой вирус вас не догонит. Доброго вам здоровья, соотечественники. И доброжелатели, и недоброжелатели", – сказал Суркис.

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деньги доходы УЕФА Григорий Суркис вице-президент

Источник: Трибуна

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