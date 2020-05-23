Последствия карантина: капитан "Александрии" получил серьезную травму и завершит карьеру

Многолетний капитан бронзового призера прошлого чемпионата Украины "Александрии" Андрей Запорожан получил серьезную травму. Как сообщил главный тренер команды Владимир Шаран, у Запорожана разрыв ахиллова сухожилия. 37 летнему футболисту должны сделать операцию в Киеве, после чего он, скорее всего завершит карьеру. Но в клубе планируют найти ему тренерскую работу.

"У многолетнего капитана команды Андрея Запорожана разрыв ахилла. Впереди операция в Киеве. Затем Андрей примет решение о дальнейшей своей судьбе. Скорее всего, он завершит карьеру. Я говорил с президентом клуба Сергеем Кузьменко, и мы предложили Андрею тренерскую работу в клубе", – сказал Шаран в интервью официальному сайту клуба.

Отметим, что "Александрия" приступила к тренировкам после карантина 10 дней назад. Вчера подопечные Шарана провели контрольный матч против полтавской "Ворсклы" и обыграли соперника со счетом 4:2.

Ранее стало известно, что возобновление чемпионата Украины перенесли на неделю вперед. Изначально футбол должен был вернуться 30 мая, но теперь планируют возобновить Премьер-лигу 6 июня.

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Смотрите, как забивает Андрей Запорожан:

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