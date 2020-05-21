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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Возобновление чемпионата Украины перенесли на неделю вперед

21 мая, 21:15

Александр Трикиша

Футбол в Украине должен вернуться 6 июня

Возобновление чемпионата Украины перенесено на 6 июня. Об этом сообщают сразу несколько источников. Причины такого решения не сообщаются, но, вероятно, это связано с тем, что накануне в Украине продлили карантин до 22 июня с послаблением некоторых ограничительных мер. Так, спортивные мероприятия до 50 участников и без зрителей можно будет проводить уже с 22 мая.

Ранее сообщалось, что чемпионат Украины должен был возобновиться 30 мая. Также был представлен новый календарь доигровки украинского сезона. Финал Кубка планировали сыграть 25 июля, а плей-офф за Лигу Европы завершить 1 августа.

Также мы писали, что от коронавируса излечился первый заразившийся украинский футболист. Полузащитник "Миная" Игорь Вагин сдал положительный тест в начале мая. В клубе его сразу же изолировали, а остальных игроков и персонал клуба проверили на вирус.

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Ранее мы писали, что никакого "съезда футболистов" в Киеве не будет: украинские клубы продолжат сезон на своих стадионах. Об этом заявил исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий.

Смотрите, как "Динамо" и "Шахтер" играют между собой:

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карантин чемпионат Украины коронавирус

Источник: Сегодня|Спорт

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