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Тайсон получил травму головы в матче с "Зарей": заявление "Шахтера"

14 сентября, 20:16

Пока не ясно, сможет ли бразилец сыграть в Лиге чемпионов против "Манчестер Сити"

Тайсон

Тайсон / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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Матч "Шахтер" – "Заря" в 7-м туре УПЛ отметился не только волевой победой "горняков" (4:3) и результативным дебютом Коноплянки, но и травмой капитана "горняков" Тайсона, которую он получил на 71-й минуте поединка. Падая на газон, бразилец получил удар в голову коленом от своего соотечественника Исмаили, который уже не успевал его перепрыгнуть. Спустя несколько минут Тайсон покинул поле на носилках, а вместо него вышел Соломон.

Пока не ясно, сможет ли Тайсон на следующей неделе сыграть в Лиге чемпионов против "Манчестер Сити".

"Тайсон получил неприятный удар от Исмаили. Мы сначала на тренерской скамье сами не поняли, что произошло, – сказал  в комментарии каналу "Футбол 2" ассистент главного тренера "Шахтера" Витор Северино, который в этом матче руководил действиями "горняков". – Сейчас Тайсон чувствует себя лучше, но голова еще болит. Более детально о его повреждении будет известно позже".

Смотрите обзор матча "Шахтер" – "Заря" (4:3)

Как мы писали ранее, матч с "Зарей" "Шахтер" проводил без своего главного тренера Луиша Каштру. Как заявил ассистент 58-летнего наставника "горняков" Витор Северино, со скамейки руководивший действиями дончан в матче с луганчанами, у коуча возникли небольшие проблемы со здоровьем. "Ничего серьезного, но ему сейчас нельзя летать из-за проблем с ухом. В скором времени он вернется", – отметил Северино.

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Источники: Сегодня|Спорт , Канал Футбол

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