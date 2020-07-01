Лидер Первой лиги готов оплатить "Карпатам" выездные матчи до конца сезона

Один из лидеров первой лиги Украины "Рух" из Львова готов помочь львовским "Карпатам" с финансированием выездных матчей до конца сезона. С таким предложением "Рух" обратился на официальном сайте клуба. Напомним, ранее "Карпаты" сообщили, что у клуба нет денег на выездной матч против "Мариуполя".

Мы, футбольный клуб "Рух", свято убеждены, что в трудную минуту каждый украинец должен быть готов подставить плечо ближнему. Галичане не оставляют в беде брата, который нуждается в помощи. "Карпаты", клуб с богатыми традициями, просто не имеет права бесславно завершить свое существование.

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Президент "Руха" Григорий Козловский готов покрыть все расходы "Карпат" на выездные матчи осталось сыграть в этом сезоне. Если руководство "львов" готово принять финансовую помощь, просим обратиться в наш клуб и предоставить банковские реквизиты", – говорится в заявлении "Руха".

Вчера стало известно, что матч "Карпаты" – "Мариуполь" не состоится. Премьер-лига предупредила львовян: согласно регламенту, в случае повторной неявки на матч без уважительных причин клуб автоматически будет исключен из соревнований.

Как сообщили ранее в программе "ТаТоТаке", львовский клуб не получит лицензию на следующий сезон УПЛ из-за долгов в размере 5 миллионов долларов. Есть вариант, при котором создастся новый клуб "Карпаты". При этом может быть возможность, что он начнет выступать не в любителях, а во Второй или Первой лиге.

Смотрите, как "Карпаты" играли до карантина:

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