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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Претенденту на медали чемпионата Украины запретили регистрировать новичков

19 февраля, 16:25

Александрии ФИФА запретила регистрировать новичков из-за долга - новости футбола

Пятая команда Премьер-лиги "Александрия" получила запрет на регистрацию и заявку новых игроков во всех турнирах под эгидой УЕФА, в том числе и чемпионате Украины. По информации Sport Arena, данный запрет будет действовать до полного выполнения решений органов правосудия ФИФА.

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"Александрия" наказана за невыполнение решения дисциплинарного комитета ФИФА от 2019 года в отведенный срок, который истек в январе 2020 года. Это решение ДК ФИФА касается невыполнения решения Палаты по разрешению споров ФИФА от 2014 года. О каком именно долге идет речь не сообщается. Интересно, что "Александрии" заплатили более двух миллионов за поражение от "буйволов" в Лиге Европы.

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Таким образом, "Александрия" не сможет заявить на вторую часть сезона новичков Артема Гордиенко, Богдана Мышенко и Романа Вантуха. Тем не менее, руководство клуба работает над разрешением ситуации и намерено зарегистрировать новичков до конца заявочного периода.

Смотрите, как "Александрия" играла в первой половине сезона:

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Александрийцы начнут вторую часть сезона домашним матчем против "Колоса" в 19-м туре чемпионата Украины. Матч пройдет в воскресенье, 23 февраля. "Александрия" отстает от второй позиции в турнирной таблице Премьер-лиги всего на два очка.

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
18
16
2
0
50
9
41
50
Забитые 50
Пропущеные 9
Разница 41
Результаты последних матчей: В В Н В В
2
ДинамоДинамоДин
18
11
3
4
36
12
24
36
Забитые 36
Пропущеные 12
Разница 24
Результаты последних матчей: В П В В П
3
ЗаряЗаряЗар
18
10
4
4
34
16
18
34
Забитые 34
Пропущеные 16
Разница 18
Результаты последних матчей: П В В П В
4
ДеснаДеснаДес
18
10
3
5
29
13
16
33
Забитые 29
Пропущеные 13
Разница 16
Результаты последних матчей: П В В П Н
5
АлександрияАлександрияАле
18
10
3
5
23
17
6
33
Забитые 23
Пропущеные 17
Разница 6
Результаты последних матчей: В В П В Н
6
МариупольМариупольМар
18
5
7
6
17
26
-9
22
Забитые 17
Пропущеные 26
Разница -9
Результаты последних матчей: В Н Н П Н
7
КолосКолосКол
18
6
2
10
18
31
-13
20
Забитые 18
Пропущеные 31
Разница -13
Результаты последних матчей: П В П В П
8
Днепр-1Днепр-1Дне
18
5
3
10
18
28
-10
18
Забитые 18
Пропущеные 28
Разница -10
Результаты последних матчей: П П В В Н
9
ОлимпикОлимпикОли
18
5
3
10
16
32
-16
18
Забитые 16
Пропущеные 32
Разница -16
Результаты последних матчей: П П П В Н
10
ЛьвовЛьвовЛьв
18
4
3
11
14
32
-18
15
Забитые 14
Пропущеные 32
Разница -18
Результаты последних матчей: В Н П П В
11
ВорсклаВорсклаВор
18
4
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12
12
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-21
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Забитые 12
Пропущеные 33
Разница -21
Результаты последних матчей: В П В П П
12
КарпатыКарпатыКар
18
2
5
11
15
33
-18
11
Забитые 15
Пропущеные 33
Разница -18
Результаты последних матчей: П П П П Н

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чемпионат Украины ФИФА ФК Александрия

Источник: Sport Arena

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