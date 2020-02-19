Претенденту на медали чемпионата Украины запретили регистрировать новичков

Пятая команда Премьер-лиги "Александрия" получила запрет на регистрацию и заявку новых игроков во всех турнирах под эгидой УЕФА, в том числе и чемпионате Украины. По информации Sport Arena, данный запрет будет действовать до полного выполнения решений органов правосудия ФИФА.

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"Александрия" наказана за невыполнение решения дисциплинарного комитета ФИФА от 2019 года в отведенный срок, который истек в январе 2020 года. Это решение ДК ФИФА касается невыполнения решения Палаты по разрешению споров ФИФА от 2014 года. О каком именно долге идет речь не сообщается. Интересно, что "Александрии" заплатили более двух миллионов за поражение от "буйволов" в Лиге Европы.

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Таким образом, "Александрия" не сможет заявить на вторую часть сезона новичков Артема Гордиенко, Богдана Мышенко и Романа Вантуха. Тем не менее, руководство клуба работает над разрешением ситуации и намерено зарегистрировать новичков до конца заявочного периода.

Смотрите, как "Александрия" играла в первой половине сезона:

Александрийцы начнут вторую часть сезона домашним матчем против "Колоса" в 19-м туре чемпионата Украины. Матч пройдет в воскресенье, 23 февраля. "Александрия" отстает от второй позиции в турнирной таблице Премьер-лиги всего на два очка.

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