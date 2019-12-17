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"Александрии" заплатили более двух миллионов за поражение от "буйволов" в Лиге Европы

17 декабря, 10:49

Футболисты Шарана получили вознаграждение несмотря на проигрыш в своем заключительном матче евросезона

ФК "Александрия"

ФК "Александрия" / Фото: Facebook

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Как стало известно, футболисты "Александрии" не остались без финансового вознаграждения даже после поражения в последнем матче группового раунда Лиги Европы от "Гента" на его поле со счетом 1:2. Сумма поощрения составила почти 2,5 миллиона гривен. Напомним, двумя голевыми передачами за бельгийских "буйволов" в том поединке отличился украинец Роман Безус.

"По моей информации, после матча в Генте "Александрия" получила премиальные. После поражения в Лиге Европы. 100 тысяч долларов", – сообщил ведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский

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Владимир Шаран

Владимир Шаран / Фото: AFP

Интересно, что ранее руководство "Александрии" раскошелилось на премии своим игрокам после домашнего поражения в пятом туре Лиги Европы от "Вольфсбурга" (0:1). "Президент клуба дал премиальные ребятам, сказал, что испытал самые большие эмоции. Мало президентов озвучивают сумму премиальных за поражение. Но мы не за деньги играем футбол", – сказал тогда главный тренер "Александрии" Владимир Шаран.

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Смотрите, как из Лиги Европы вылетало "Динамо"

Добавим, что в своей группе Лиги Европы "Александрия" с тремя ничьими заняла последнее место. Вылетело из турнира и "Динамо". Таким образом, в еврокубках у нашей страны осталась всего одна команда. Голосуйте, сможет ли "Шахтер" пройти "Бенфику".

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премии Лига Европы ФК Александрия Гент Бельгия

Источник: Та то Таке

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