Президент "Динамо" о доигровке чемпионата Украины: "Мы готовы предоставить "Заре" базу"

Игорь Суркис считает, что от продолжения УПЛ без зрителей больше всего пострадает именно киевский клуб

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис рассказал о позиции клуба касательно возобновления нынешнего чемпионата Украины. Он выступил за проведения оставшихся матчей верхней шестерки первенства в столице и даже выразил готовность помочь "Заре", так как луганский клуб не хочет доигрывать чемпионат в Киеве, но предложил два других города.

"Динамо" хочет доиграть нынешний чемпионат. А как доигрывать и где доигрывать с учетом сложившихся обстоятельств и пожеланий всех участников, должны решать УАФ и УПЛ. Это их зона ответственности. Но кроме нашей готовности, есть еще и элементарная логика. В первой шестерке четыре клуба базируются или в Киеве, или рядом с ним. И если есть возможность не разъезжать по всей стране и не искать проблем на свою голову, то этой возможностью надо воспользоваться. Каждый выезд в нынешних условиях – это логистические проблемы и дополнительный риск для здоровья футболистов и сотрудников. Гостиницы не работают, авиасообщение тоже, а значит, это совсем другие расклады", – заявил глава "Динамо".

Игорь Суркис / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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"Мы готовы предоставить луганской "Заре" базу нашей клубной ДЮСШ, – заявил Суркис. – Там есть абсолютно все условия для полноценных тренировок и восстановления профессиональной команды. Наш клуб готов идти навстречу и помочь соперникам в данном вопросе. Наша забота в данном случае продиктована желанием минимизировать риск для участников турнира. Как "Динамо", так и игроков и сотрудников других команд".

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"Если соперники хотят играть на пустых стадионах по всей стране – мы не будем возражать. Но при доигровке сезона в Киеве мы, по сути, тоже будем в одних и тех же условиях – матчи будут проходить без болельщиков, у домашних команд не будет никакого преимущества. Учтите тот момент, что от доигровки чемпионата без зрителей больше всего пострадает именно "Динамо". У нас самая посещаемая команда УПЛ, наши игроки привыкли ощущать поддержку болельщиков", – отметил президент "Динамо".

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