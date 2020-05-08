"Заря" не хочет доигрывать чемпионат в Киеве, но предложила два других города

В луганском клубе считают, что в столице не все команды окажутся в одинаковых условиях

"Заря", которая на данный момент занимает второе место в Премьер-лиге, не поддержала предложение доиграть остаток чемпионата Украины в Киеве, с которым недавно выступила "Десна". Свое заявление руководство луганского клуба опубликовало на официальном сайте.

"Заря" направила официальное письмо в Украинскую ассоциации футбола и Украинскую Премьер-лигу, в котором отметила, что наличие в Киеве трех стадионов не является решающим фактором, поскольку ставит команды в неравные условия. В отличие от клубов, базирующихся в столице Украины, остальным придется решать вопрос трансфера и проживания в столице, а также как-то организовывать тренировочный процесс.

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Кроме того, в письме отмечается, что Киев относится к городам с самым большим количеством зараженных коронавирусом в Украине. Исходя из озвученного, луганский клуб предложил в качестве альтернативы провести матчи в Запорожье или Днепре, где более спокойная эпидемиологическая ситуация.

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