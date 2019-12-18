Стали известны многомиллионные зарплаты клубов чемпионата Украины

Аутсайдеры УПЛ из "Ворсклы" получают 10 миллионов гривен в месяц

"Ворскла" vs "Карпаты" / Фото: Facebook

В прессу просочилась информация о зарплатах футболистов украинской премьер-лиги. Завесу приоткрыл журналист Игорь Цыганык в своей программе "Цыганык лайв". К слову, на днях нескольких украинских судей отстранили от футбола за организацию договорных матчей.

Озвучены были зарплатные ведомости шести клубов УПЛ. Самое интересное, что больше всех – 10 миллионов гривен в месяц – получают игроки полтавской "Ворсклы", занимающей предпоследнее место в чемпионате. А вот львовские "Карпаты", как и следует аутсайдерам, зарабатывают меньше других – "всего" три миллиона грн.

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Также из топ-6 турнирной таблицы УПЛ назвали доходы четырех команд. Больше всего из них, девять "лимонов", получают парни из "Зари", идущей на третьей позиции. У "Десны" и "Александрии", преследующих луганчан, – ведомости тянут на восемь миллионов, у "Мариуполя – на пять. А вот данных по "Динамо" и "Шахтеру" журналист не накопал.

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