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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Стали известны многомиллионные зарплаты клубов чемпионата Украины

18 декабря, 20:01

Аутсайдеры УПЛ из "Ворсклы" получают 10 миллионов гривен в месяц

"Ворскла" vs "Карпаты"

"Ворскла" vs "Карпаты" / Фото: Facebook

В прессу просочилась информация о зарплатах футболистов украинской премьер-лиги. Завесу приоткрыл журналист Игорь Цыганык в своей программе "Цыганык лайв". К слову, на днях нескольких украинских судей отстранили от футбола за организацию договорных матчей.

Озвучены были зарплатные ведомости шести клубов УПЛ. Самое интересное, что больше всех – 10 миллионов гривен в месяц – получают игроки полтавской "Ворсклы", занимающей предпоследнее место в чемпионате. А вот львовские "Карпаты", как и следует аутсайдерам, зарабатывают меньше других – "всего" три миллиона грн.

Узнайте все результаты 18-го тура чемпионата Украины – последнего перед зимней паузой.

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Также из топ-6 турнирной таблицы УПЛ назвали доходы четырех команд. Больше всего из них, девять "лимонов", получают парни из "Зари", идущей на третьей позиции. У "Десны" и "Александрии", преследующих луганчан, – ведомости тянут на восемь миллионов, у "Мариуполя – на пять. А вот данных по "Динамо" и "Шахтеру" журналист не накопал.

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
18
16
2
0
50
9
41
50
Забитые 50
Пропущеные 9
Разница 41
Результаты последних матчей: В В Н В В
2
ДинамоДинамоДин
18
11
3
4
36
12
24
36
Забитые 36
Пропущеные 12
Разница 24
Результаты последних матчей: В П В В П
3
ЗаряЗаряЗар
18
10
4
4
34
16
18
34
Забитые 34
Пропущеные 16
Разница 18
Результаты последних матчей: П В В П В
4
ДеснаДеснаДес
18
10
3
5
29
13
16
33
Забитые 29
Пропущеные 13
Разница 16
Результаты последних матчей: П В В П Н
5
АлександрияАлександрияАле
18
10
3
5
23
17
6
33
Забитые 23
Пропущеные 17
Разница 6
Результаты последних матчей: В В П В Н
6
МариупольМариупольМар
18
5
7
6
17
26
-9
22
Забитые 17
Пропущеные 26
Разница -9
Результаты последних матчей: В Н Н П Н
7
КолосКолосКол
18
6
2
10
18
31
-13
20
Забитые 18
Пропущеные 31
Разница -13
Результаты последних матчей: П В П В П
8
Днепр-1Днепр-1Дне
18
5
3
10
18
28
-10
18
Забитые 18
Пропущеные 28
Разница -10
Результаты последних матчей: П П В В Н
9
ОлимпикОлимпикОли
18
5
3
10
16
32
-16
18
Забитые 16
Пропущеные 32
Разница -16
Результаты последних матчей: П П П В Н
10
ЛьвовЛьвовЛьв
18
4
3
11
14
32
-18
15
Забитые 14
Пропущеные 32
Разница -18
Результаты последних матчей: В Н П П В
11
ВорсклаВорсклаВор
18
4
2
12
12
33
-21
14
Забитые 12
Пропущеные 33
Разница -21
Результаты последних матчей: В П В П П
12
КарпатыКарпатыКар
18
2
5
11
15
33
-18
11
Забитые 15
Пропущеные 33
Разница -18
Результаты последних матчей: П П П П Н

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клуб зарплаты футбол премьер-лига УПЛ

Источник: xsport.ua

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