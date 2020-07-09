"Карпаты" исключены из Премьер-лиги, в остальных матчах им засчитают технические поражения

Львовский клуб дважды не явился на матчи без уважительной причины

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола рассмотрел дело по заявлению украинской Премьер-лиги относительно неявки львовских "Карпат" на матчи против "Мариуполя" в 24-м и 29-м турах чемпионата Украины. Официальный сайт УАФ сообщает, что по результатам рассмотрения дела были приняты следующие решения:

1. Засчитать "Карпатам" техническое поражение со счетом 0:3, а "Мариуполю" – техническую победу со счетом 3:0 в матче 24-го тура "Карпаты" – "Мариуполь" из-за неявки на матч без уважительной причины.

2. Засчитать "Карпатам" техническое поражение со счетом 0:3, а "Мариуполю" – техническую победу со счетом 3:0 в матче 29-го тура "Мариуполь" – "Карпаты" из-за неявки на матч без уважительной причины.

3. Исключить "Карпаты" из соревнований УПЛ сезона-2019/2020 за повторную неявку на матч без уважительной причины.

4. Засчитать "Карпатам" в оставшихся матчах технические поражения (-:+), а командам-соперницам – технические победы (+:-).

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Как сообщили ранее в программе "ТаТоТаке", львовский клуб не получит лицензию на следующий сезон УПЛ из-за долгов в размере 5 миллионов долларов. Есть вариант, при котором создастся новый клуб "Карпаты". При этом может быть возможность, что он начнет выступать не в любителях, а во Второй или Первой лиге.

Смотрите, как "Карпаты" играли в Премьер-лиге:

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