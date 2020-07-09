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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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"Карпаты" исключены из Премьер-лиги, в остальных матчах им засчитают технические поражения

9 июля, 12:22

Александр Трикиша Александр Трикиша

Львовский клуб дважды не явился на матчи без уважительной причины

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола рассмотрел дело по заявлению украинской Премьер-лиги относительно неявки львовских "Карпат" на матчи против "Мариуполя" в 24-м и 29-м турах чемпионата Украины. Официальный сайт УАФ сообщает, что по результатам рассмотрения дела были приняты следующие решения:

  • 1. Засчитать "Карпатам" техническое поражение со счетом 0:3, а "Мариуполю" – техническую победу со счетом 3:0 в матче 24-го тура "Карпаты" – "Мариуполь" из-за неявки на матч без уважительной причины.
  • 2. Засчитать "Карпатам" техническое поражение со счетом 0:3, а "Мариуполю" – техническую победу со счетом 3:0 в матче 29-го тура "Мариуполь" – "Карпаты" из-за неявки на матч без уважительной причины.
  • 3. Исключить "Карпаты" из соревнований УПЛ сезона-2019/2020 за повторную неявку на матч без уважительной причины.
  • 4. Засчитать "Карпатам" в оставшихся матчах технические поражения (-:+), а командам-соперницам – технические победы (+:-).
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Как сообщили ранее в программе "ТаТоТаке", львовский клуб не получит лицензию на следующий сезон УПЛ из-за долгов в размере 5 миллионов долларов. Есть вариант, при котором создастся новый клуб "Карпаты". При этом может быть возможность, что он начнет выступать не в любителях, а во Второй или Первой лиге.

Смотрите, как "Карпаты" играли в Премьер-лиге:

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Второй этап
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Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
29
24
3
2
72
22
50
75
Забитые 72
Пропущеные 22
Разница 50
Результаты последних матчей: В Н В В В
2
ДеснаДеснаДес
29
17
4
8
55
25
30
55
Забитые 55
Пропущеные 25
Разница 30
Результаты последних матчей: В В П В П
3
ДинамоДинамоДин
29
17
4
8
60
30
30
55
Забитые 60
Пропущеные 30
Разница 30
Результаты последних матчей: П П В В В
4
ЗаряЗаряЗар
29
16
6
7
46
25
21
54
Забитые 46
Пропущеные 25
Разница 21
Результаты последних матчей: Н Н В П В
5
АлександрияАлександрияАле
29
13
5
11
42
42
0
44
Забитые 42
Пропущеные 42
Разница 0
Результаты последних матчей: Н П П П П
6
КолосКолосКол
29
9
2
18
31
55
-24
29
Забитые 31
Пропущеные 55
Разница -24
Результаты последних матчей: П В П П П
7
МариупольМариупольМар
29
10
9
10
35
41
-6
39
Забитые 35
Пропущеные 41
Разница -6
Результаты последних матчей: В В В Н Н
8
Днепр-1Днепр-1Дне
28
11
4
13
36
40
-4
37
Забитые 36
Пропущеные 40
Разница -4
Результаты последних матчей: В П П В В
9
ВорсклаВорсклаВор
28
7
7
14
22
43
-21
28
Забитые 22
Пропущеные 43
Разница -21
Результаты последних матчей: Н Н В Н Н
10
ОлимпикОлимпикОли
28
6
6
16
23
45
-22
24
Забитые 23
Пропущеные 45
Разница -22
Результаты последних матчей: П Н В Н П
11
ЛьвовЛьвовЛьв
29
5
9
15
22
47
-25
24
Забитые 22
Пропущеные 47
Разница -25
Результаты последних матчей: Н Н П П П
12
КарпатыКарпатыКар
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2
9
15
19
48
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15
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Пропущеные 48
Разница -29
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чемпионат Украины ФК Мариуполь ФФУ Карпаты Львов

Источник: Сегодня|Спорт

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