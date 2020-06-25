Ради этого стоило начинать: в Первой лиге после сенсаций между лидером и седьмой командой – три очка

После длительных дебатов и промедления футбольная Первая лига Украины наконец-то вернулась к жизни. Причем – после семимесячного перерыва. Ведь предыдущие матчи сезона 2019/2020 сыграли еще в ноябре прошлого года. В среду и четверг провели семь матчей очередного тура. Интересно, что видеотрансляции всех матчей 20-го тура Первой лиги можно было смотреть в интернете.

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Такой интриге, которая закрутилась во втором отечественном дивизионе, могут позавидовать не только Премьер-лига, но и зарубежные чемпионаты. Всего три очка разделяет лидера, "Ингулец", и "Агробизнес", который идет на седьмой позиции. Результаты очередных поединков принесли неожиданные результаты.

Сегодня вечером "Черноморец", вопреки ожиданиям букмекеров, разгромил "Волынь" в самом результативном матче тура (5:2) и не пустил ее на первое место. Не удалось пробиться в тройку полуфиналисту Кубка Украины, "Минаю", который уступил в гостях "Кремню", 13-й команде турнира, – 0:1. "Оболонь" осталась за тройкой лидеров, не сумев справиться с "Авангардом", – 1:1. Зато туда ворвался "Металлист" после победы над "Металлургом" (2:0). Удалось набрать три очка и "Ингульцу", который одолел "Горняк-Спорт" – 2:1. Пока что на паузе из-за коронавируса "Рух".

Следующий тур запланирован на 29-30 июня, понедельник-вторник.

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