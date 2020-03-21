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"Рафаилов не уходил из "Зари", а я не готов покинуть Киев": Генинсон – о работе в луганском клубе

21 марта, 13:22

Елена Павлова

Бывший президент украинской Премьер-лиги знает, откуда пошла информация

Бывший президент украинской Премьер-лиги Владимир Генинсон прокомментировал слухи о том, что генеральный директор луганской "Зари" Сергей Рафаилов покинет клуб. Мол, специалист уже написал заявление об уходе и покинет свое рабочее место в конце марта, а его должность достанется, скорее всего, как раз Генинсону.

"Рафаилов занимает свою должность, он никуда не уходил. Когда я услышал эту информацию, то позвонил ему. Он на месте, он работает. Когда будет другая информация, он сам сообщит. После этого и будет понятно, кто займет его должность, если вообще кто-то займет. Можно понять, откуда пошла эта информация. "Заря" – это клуб, который меня продвигал в президенты украинской Премьер-лиги, клуб, на домашние матчи которого я езжу, клуб, за который я действительно болею всей душой. Будет предложение – будем думать. На данный момент внутри себя, наверное, я не готов покинуть Киев. Я здесь живу и работаю", – рассказал функционер Футбол NEWS.

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Стоит отметить, что Сергей Рафаилов работал в луганском клубе с 2009 года. Он пришел в "Зарю" вместе с нынешним его президентом Евгением Геллером. И за это время команда успела стать бронзовым призером чемпионата Украины и финалистом Кубка страны.

Смотрите, как в рамках Премьер-лиги "Заря" переиграла "Мариуполь"

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увольнение Заря Луганск премьер-лига гендиректор Сергей Рафаилов Владимир Генинсон

Источник: Канал Футбол

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