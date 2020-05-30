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Рекорд во время фиаско: сельский "Колос" стал творцом уникального факта в игре с "Десной"

30 мая, 17:07

Олег Люлька Олег Люлька

Команда Руслана Костышина первой в истории чемпионата Украины произвела пять замен в течение одной игры

Матч "Колос" – "Десна" 0:2 в 24-м туре Премьер-лиги стал не только первым после возобновления чемпионата Украины, но и войдет в историю благодаря другому факту. Впервые в истории национального первенства одна команда совершила пять замен, что временно разрешено правилами ФИФА и УЕФА.

Первым в истории украинского футбола этим правилом воспользовался "Колос" из села Ковалевка. Сначала на 74-й минуте Кожушко заменил Ильина, а с 82 по 85 минуты наставник "Колоса" Руслан Костышин произвел еще четыре замены – вместо Лысенко, Смирного, Вильхамссона и Милька вышли Морозко, Костышин-младший, Бондаренко и Сорокин.

Правда, это "Колосу" не помогло – команда уступила "Десне", которая благодаря этой победе отодвинула в таблице Премьер-лиги Украины киевское "Динамо" на четвертое место.

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Отметим, что пять замен на поле "Оболонь-Арены" осуществил и тренер "Десны". Но последнюю из них произвел на 90-й минуте встречи, так что в историю, как первый автор пяти замен в одном поединке, вошел именно "Колос".

Обзор матча "Колос" – "Десна" (0:2)

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замена чемпионат Украины Десна Чернигов Колос Ковалевка Руслан Костышин

Источник: isport.ua

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