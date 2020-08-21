Рейтинг самых дорогих клубов чемпионата Украины: от "Шахтера" до "Миная"

В день старта нового чемпионата Украины мы составили рейтинг самых дорогих клубов Премьер-лиги согласно данным transfermarkt.com. Лидером является чемпион страны донецкий "Шахтер". Суммарная стоимость всех игроков "горняков" составляет 128,68 миллиона евро, что является 67-м показателем в мире!
Второе место занимает киевское "Динамо". Все игроки киевлян оцениваются в 82,8 млн евро, зато в их составе выступает самый дорогой футболист чемпионата Украины Виктор Цыганков. Ранее мы приводили ТОП-10 самых дорогостоящих игроков Премьер-лиги.
А вот после наших грандов – пропасть. Бронзовый призер прошлого сезона и треть команда в рейтинге луганская "Заря" оценивается всего в 12,48 млн евро. А клуб с самым скромным ценником является новичок Премьер-лиги "Минай". Команда из одноименного села Закарпатской области оценивается всего в 2,68 млн евро.
В сумме все клубы чемпионата Украины оцениваются в 295 миллионов евро – это 11-й показатель в Европе.
|Место
|Команда
|Стоимость
|1
|Шахтер
|128,68 млн
|2
|Динамо
|82,80 млн
|3
|Заря
|12,48 млн
|4
|Александрия
|10,53 млн
|5
|Десна
|9,43 млн
|6
|Мариуполь
|8,23 млн
|7
|Ворскла
|7,23 млн
|8
|Днепр-1
|6,88 млн
|9
|Колос
|6,73 млн
|10
|Олимпик
|6,10 млн
|11
|Рух
|5 млн
|12
|Ингулец
|4,85 млн
|13
|Львов
|3,75 млн
|14
|Минай
|2,68 млн
Смотрите, как "Шахтер" и "Динамо"играли между собой в прошлом чемпионате Украины:
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