Рейтинг самых дорогих клубов чемпионата Украины: от "Шахтера" до "Миная"

В день старта нового чемпионата Украины мы составили рейтинг самых дорогих клубов Премьер-лиги согласно данным transfermarkt.com. Лидером является чемпион страны донецкий "Шахтер". Суммарная стоимость всех игроков "горняков" составляет 128,68 миллиона евро, что является 67-м показателем в мире!

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Второе место занимает киевское "Динамо". Все игроки киевлян оцениваются в 82,8 млн евро, зато в их составе выступает самый дорогой футболист чемпионата Украины Виктор Цыганков. Ранее мы приводили ТОП-10 самых дорогостоящих игроков Премьер-лиги.

А вот после наших грандов – пропасть. Бронзовый призер прошлого сезона и треть команда в рейтинге луганская "Заря" оценивается всего в 12,48 млн евро. А клуб с самым скромным ценником является новичок Премьер-лиги "Минай". Команда из одноименного села Закарпатской области оценивается всего в 2,68 млн евро.

В сумме все клубы чемпионата Украины оцениваются в 295 миллионов евро – это 11-й показатель в Европе.

Место Команда Стоимость 1 Шахтер 128,68 млн 2 Динамо 82,80 млн 3 Заря 12,48 млн 4 Александрия 10,53 млн 5 Десна 9,43 млн 6 Мариуполь 8,23 млн 7 Ворскла 7,23 млн 8 Днепр-1 6,88 млн 9 Колос 6,73 млн 10 Олимпик 6,10 млн 11 Рух 5 млн 12 Ингулец 4,85 млн 13 Львов 3,75 млн 14 Минай 2,68 млн

Смотрите, как "Шахтер" и "Динамо"играли между собой в прошлом чемпионате Украины:

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