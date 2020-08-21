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Рейтинг самых дорогих клубов чемпионата Украины: от "Шахтера" до "Миная"

21 августа, 14:38

Александр Трикиша Александр Трикиша

Какой клуб украинской Премьер-лиги имеет самый дорогой состав

В день старта нового чемпионата Украины мы составили рейтинг самых дорогих клубов Премьер-лиги согласно данным transfermarkt.com. Лидером является чемпион страны донецкий "Шахтер". Суммарная стоимость всех игроков "горняков" составляет 128,68 миллиона евро, что является 67-м показателем в мире!

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Второе место занимает киевское "Динамо". Все игроки киевлян оцениваются в 82,8 млн евро, зато в их составе выступает самый дорогой футболист чемпионата Украины Виктор Цыганков. Ранее мы приводили ТОП-10 самых дорогостоящих игроков Премьер-лиги.

А вот после наших грандов – пропасть. Бронзовый призер прошлого сезона и треть команда в рейтинге луганская "Заря" оценивается всего в 12,48 млн евро. А клуб с самым скромным ценником является новичок Премьер-лиги "Минай". Команда из одноименного села Закарпатской области оценивается всего в 2,68 млн евро.

В сумме все клубы чемпионата Украины оцениваются в 295 миллионов евро – это 11-й показатель в Европе.

В тренде
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МестоКомандаСтоимость
1Шахтер128,68 млн
2Динамо82,80 млн
3Заря12,48 млн
4Александрия10,53 млн
5Десна9,43 млн
6Мариуполь8,23 млн
7Ворскла7,23 млн
8Днепр-16,88 млн
9Колос6,73 млн
10Олимпик6,10 млн
11Рух5 млн
12Ингулец4,85 млн
13Львов3,75 млн
14Минай2,68 млн

Смотрите, как "Шахтер" и "Динамо"играли между собой в прошлом чемпионате Украины:

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чемпионат Украины Динамо Киев Шахтер Донецк

Источник: Сегодня|Спорт

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