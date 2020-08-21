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Сегодня стартует чемпионат Украины: ТОП-10 самых дорогих игроков Премьер-лиги

21 августа, 11:34

Александр Трикиша Александр Трикиша

Суммарная стоимость всех команд чемпионата Украины составляет 295 миллионов евро

Сегодня стартует новый сезон Премьер-лиги. Накануне первых матчей чемпионата Украины составили рейтинг самых дорогих игроков турнира, основываясь на данных transfermarkt.com. Предсказуемо ТОП-10 попали исключительно игроки "Шахтера" и "Динамо", при этом у киевлян всего три представителя, зато они могут похвастаться самым дорогим игроком в лиге.

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Самым дорогостоящим игроком Премьер-лиги на день старта является полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков. Стоимость 22-летнего украинца оценивается в 16 миллионов евро. При этом, из-за коронавирусного кризиса ценник на динамовца снизился на четыре миллиона. Кстати, на днях "Динамо" успокоило фанатов после фото Цыганкова у офиса "Баварии". Украинский футболист отправился в Германию на диагностическое обследование.

Всего на 500 тысяч от него отстает полузащитник "Шахтера" Тете, которого оценивают в 15,5 млн евро. 20-летний бразилец является самым молодым игроком в ТОП-10 рейтинга. Замыкает первую тройку еще один бразилец из "Шахтера" Исмаили. Стоимость 30-летнего защитника оценивается в 15 миллионов евро.

ТОП-10 самых дорогих игроков чемпионата Украины:

В тренде
Впервые в истории! Названо место проведения матча за Суперкубок "Шахтер" – "Динамо"
МИгрокКлубЦена, евро
1Виктор ЦыганковДинамо16 млн
2ТетеШахтер15,5 млн
3ИсмаилиШахтер15 млн
4ТайсонШахтер9,5 млн
5Виталий МиколенкоДинамо9 млн
6Тарас СтепаненкоШахтер8 млн
7МарлосШахтер8 млн
8Манор СоломонШахтер5,8 млн
9-13Алан ПатрикШахтер4,8 млн
Евгений КоноплянкаШахтер4,8 млн
Беньямин ВербичДинамо4,8 млн
МайконШахтер4,8 млн
Виктор КоваленкоШахтер4,8 млн

Об уровне чемпионата Украины можно судить по общей стоимости всех команд. Наша Премьер-лига занимает 11-е место в мире – суммарная стоимость всех команд составляет 295 миллионов евро, почти половина из этой суммы – стоимость "Шахтера". Для сравнения, Украина завершила евросезон на девятом месте в таблице коэффициентов УЕФА.

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Смотрите, как "Шахтер" и "Динамо"играли между собой в прошлом чемпионате Украины:

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чемпионат Украины Динамо Киев Шахтер Донецк

Источник: Сегодня|Спорт

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