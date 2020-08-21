Сегодня стартует чемпионат Украины: ТОП-10 самых дорогих игроков Премьер-лиги

Сегодня стартует новый сезон Премьер-лиги. Накануне первых матчей чемпионата Украины составили рейтинг самых дорогих игроков турнира, основываясь на данных transfermarkt.com. Предсказуемо ТОП-10 попали исключительно игроки "Шахтера" и "Динамо", при этом у киевлян всего три представителя, зато они могут похвастаться самым дорогим игроком в лиге.
Самым дорогостоящим игроком Премьер-лиги на день старта является полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков. Стоимость 22-летнего украинца оценивается в 16 миллионов евро. При этом, из-за коронавирусного кризиса ценник на динамовца снизился на четыре миллиона. Кстати, на днях "Динамо" успокоило фанатов после фото Цыганкова у офиса "Баварии". Украинский футболист отправился в Германию на диагностическое обследование.
Всего на 500 тысяч от него отстает полузащитник "Шахтера" Тете, которого оценивают в 15,5 млн евро. 20-летний бразилец является самым молодым игроком в ТОП-10 рейтинга. Замыкает первую тройку еще один бразилец из "Шахтера" Исмаили. Стоимость 30-летнего защитника оценивается в 15 миллионов евро.
ТОП-10 самых дорогих игроков чемпионата Украины:
|М
|Игрок
|Клуб
|Цена, евро
|1
|Виктор Цыганков
|Динамо
|16 млн
|2
|Тете
|Шахтер
|15,5 млн
|3
|Исмаили
|Шахтер
|15 млн
|4
|Тайсон
|Шахтер
|9,5 млн
|5
|Виталий Миколенко
|Динамо
|9 млн
|6
|Тарас Степаненко
|Шахтер
|8 млн
|7
|Марлос
|Шахтер
|8 млн
|8
|Манор Соломон
|Шахтер
|5,8 млн
|9-13
|Алан Патрик
|Шахтер
|4,8 млн
|Евгений Коноплянка
|Шахтер
|4,8 млн
|Беньямин Вербич
|Динамо
|4,8 млн
|Майкон
|Шахтер
|4,8 млн
|Виктор Коваленко
|Шахтер
|4,8 млн
Об уровне чемпионата Украины можно судить по общей стоимости всех команд. Наша Премьер-лига занимает 11-е место в мире – суммарная стоимость всех команд составляет 295 миллионов евро, почти половина из этой суммы – стоимость "Шахтера". Для сравнения, Украина завершила евросезон на девятом месте в таблице коэффициентов УЕФА.
Смотрите, как "Шахтер" и "Динамо"играли между собой в прошлом чемпионате Украины:
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