Сегодня стартует чемпионат Украины: ТОП-10 самых дорогих игроков Премьер-лиги

Сегодня стартует новый сезон Премьер-лиги. Накануне первых матчей чемпионата Украины составили рейтинг самых дорогих игроков турнира, основываясь на данных transfermarkt.com. Предсказуемо ТОП-10 попали исключительно игроки "Шахтера" и "Динамо", при этом у киевлян всего три представителя, зато они могут похвастаться самым дорогим игроком в лиге.

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Самым дорогостоящим игроком Премьер-лиги на день старта является полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков. Стоимость 22-летнего украинца оценивается в 16 миллионов евро. При этом, из-за коронавирусного кризиса ценник на динамовца снизился на четыре миллиона. Кстати, на днях "Динамо" успокоило фанатов после фото Цыганкова у офиса "Баварии". Украинский футболист отправился в Германию на диагностическое обследование.

Всего на 500 тысяч от него отстает полузащитник "Шахтера" Тете, которого оценивают в 15,5 млн евро. 20-летний бразилец является самым молодым игроком в ТОП-10 рейтинга. Замыкает первую тройку еще один бразилец из "Шахтера" Исмаили. Стоимость 30-летнего защитника оценивается в 15 миллионов евро.

ТОП-10 самых дорогих игроков чемпионата Украины:

М Игрок Клуб Цена, евро 1 Виктор Цыганков Динамо 16 млн 2 Тете Шахтер 15,5 млн 3 Исмаили Шахтер 15 млн 4 Тайсон Шахтер 9,5 млн 5 Виталий Миколенко Динамо 9 млн 6 Тарас Степаненко Шахтер 8 млн 7 Марлос Шахтер 8 млн 8 Манор Соломон Шахтер 5,8 млн 9-13 Алан Патрик Шахтер 4,8 млн Евгений Коноплянка Шахтер 4,8 млн Беньямин Вербич Динамо 4,8 млн Майкон Шахтер 4,8 млн Виктор Коваленко Шахтер 4,8 млн

Об уровне чемпионата Украины можно судить по общей стоимости всех команд. Наша Премьер-лига занимает 11-е место в мире – суммарная стоимость всех команд составляет 295 миллионов евро, почти половина из этой суммы – стоимость "Шахтера". Для сравнения, Украина завершила евросезон на девятом месте в таблице коэффициентов УЕФА.

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Смотрите, как "Шахтер" и "Динамо"играли между собой в прошлом чемпионате Украины:

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