С утра пораньше "Шахтер" скромно обыграл латвийский "Вентспилс" в контрольном матче в Турции

"Шахтер" - "Вентспилс" / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

В воскресенье утром донецкий "Шахтер" провел очередной "товарняк" на тренировочном сборе в турецком Белеке. Соперником чемпиона Украины был бронзовый призер первенства Латвии – "Вентспилс". Кстати, вчера "Шахтер" выиграл у словенской "Олимпии", добыв волевую победу в последние 10 минут матча.

Тренер "горняков" Луиш Каштру выставил стартовый состав с учетом субботнего поединка.

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Игра ожидаемо проходила под диктовку украинской команды. Правда, фавориту удалось забить всего один мяч, да и то – с 11-метрового. Артема Бондаренко сбили в штрафной площади "Вентспилса" на 16-й минуте, и бразилец Маркос Антонио реализовал пенальти – 1:0. Смотрите видео гола.

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Наставники обеих команд сделали много замен, но счет так и не изменился. Эта встреча с латвийским коллективом для чемпиона Украины стала последней на этом сборе в Турции. Уже сегодня, в воскресенье, команда возвращается в Киев.

Смотрите, как "Шахтер" обыграл вчера словенскую "Олимпию"

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