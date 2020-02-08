Таких побед у "Шахтера" в этом году еще не было: "горняки" дожали в концовке "Олимпию"

/ Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" в рамках подготовки к поединкам 1/16 финала Лиги Европы с "Бенфикой" провел очередной спарринг в Турции. После ничьей 2:2 с датским клубом "Сеннерйюске" "горняки" одолели шестикратного чемпиона Словении "Олимпию" из Любляны со счетом 3:1. Это первая волевая победа команды Луиша Каштру в 2020 году.

"Шахтер" – "Олимпия" – 3:1

Голы: Алан Патрик (82) Евгений Коноплянка (89) Жуниор Мораес (90) – Вукушич (27)

Лучшие моменты первого тайма

Лучшие моменты второго тайма

"Шахтер" пропустил от "Олимпии" на 27-й минуте – Вукушич со штрафного низом послал мяч мимо "стенки" в дальний угол ворот Пятова.

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Однако в конце второго тайма "горняки" забили словенцам сразу три мяча. На 82-й минуте Алан Патрик после паса Коноплянки ускользнул в штрафной от Гаича и элегантно подсек мяч над кипером соперников Видмаром.

На 89-й минуте Коноплянка вывел "Шахтер" вперед – Евгений заработал штрафной и сам удачно его исполнил: мяч срикошетил от игрока в "стенке" и влетел в левую "девятку".

А на 90-й минуте Мораес на замахе обманул Гаича, вышел на голкипера "Олимпии" и пробил под дальнюю штангу, установив окончательный счет в этом контрольном матче – 3:1 в пользу "Шахтера".

Состав "Шахтера" в первом тайме: Пятов, Витао, Кривцов, Хочолава, Исмаили, Степаненко, Бондаренко, Тете, Марлос, Тайсон, Сикан (Фернандо, 26)

Состав "Шахтера" во втором тайме: Пятов, Болбат, Бондарь, Матвиенко, Сиприано, Маркос Антонио, Патрик, Вакула, Коваленко, Коноплянка, Мораес

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Ранее мы рассказывали, что "Шахтер" представил эпичное промо к матчу с "Бенфикой" в Лиге Европы. "На первый взгляд, мы как небо и земля. Но жажда к покорению вершин привела нас друг к другу", – говорится в анонсе поединка, который состоится 20 февраля в Харькове.

Отметим, что аналитики считают "Бенфику" фаворитом в двухматчевом противостоянии с "Шахтером" (ответный поединок пройдет в Лиссабоне 27 февраля) . На выход португальцев в следующий раунд Лиги Европы установлен коэффициент 1.67, а на проход чемпионов Украины – 2.20. Иными словами, вероятность суммарной победы лиссабонцев оценивается в 57 процентов, а "горняков" – в 43 процента.

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Тем не менее, по мнению экс-форварда "горняков" Сергея Ателькина, "Шахтеру" по силам пройти "Бенфику". "Бенфика" дает принимать мяч, это будет на руку игрокам "Шахтера", – говорит Ателькин.

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