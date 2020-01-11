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Самый дорогой бразилец из чемпионата Украины отмечает 30-летие в воде

11 января, 11:31

Левый защитник "Шахтера" Исмаили, которого оценивают в 19 млн евро, назвал свой юбилей "уникальным моментом"

Исмаили

Исмаили / Фото: Facebook

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В субботу, 11 января, празднует юбилей самый дорогостоящий бразильский футболист из чемпионата Украины – Исмаили. Левый защитник "Шахтера", которого портал Transfermarkt оценивает в 19 миллионов евро, отмечает свое 30-летие. Кстати, ранее мы писали, что другой бразилец Веллингтон Нем не прижился на родине и вернется в "Шахтер".

Исмаили

Исмаили / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

"Отпуск и праздники проходят очень хорошо: наслаждаюсь временем с семьей и друзьями, – рассказал о своих зимних каникулах юбиляр Исмаили. – Это важный период для команды, чтобы восстановиться перед второй частью сезона. Ушедший 2019 год оставил неплохие эмоции. С радостью вспоминается победа в чемпионате, да и празднование титула было для нас особенным моментом. С другой стороны, поражение в матче с "Аталантой" расстроило, потому что мы знали, что можем сыграть намного лучше. Тридцатилетие? Это уникальный момент. Отмечу его с людьми, которые являются частью моей жизни"

Фото Исмаили и его семьи во время отпуска

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Напомним, что Исмаили пришел в "Шахтер" в феврале 2013 года и впоследствии стал одним из лидеров "оранжево-черных". С "горняками" неутомимый левый защитник стал обладателем 14 трофеев.

Смотрите, как забивает Исмаили

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чемпионат Украины Шахтер Донецк Исмаили

Источники: Официальный сайт ФК "Шахтер" , Сегодня|Спорт

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