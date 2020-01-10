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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Бразильский игрок не прижился на родине и вернется в "Шахтер"

10 января, 18:59

Веллингтон Нем будет бороться за место в основе

Веллингтон Нем

Веллингтон Нем / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Полузащитник "Шахтера" Веллингтон Нем прекратит выступления в составе "Флуминенсе", сообщает NETFLU. 27-летний бразилец вместе со своим менеджером пытался остаться во "Флуминенсе", но он не вписывается в философию клуба на 2020 год и вернется в "Шахтер". Ранее мы писали, что в сборную Бразилии позвали двух футболистов "Шахтера".

Хавбек выступал за "Флуминенсе" на правах аренды с лета 2019 года, 31 декабря договор аренды истек.

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За это время футболист забил один гол в 20 матчах. Ранее сообщалось, что "Шахтер" намерен продать Веллингтона Нема. Контракт с "Горняками" рассчитан до 30 июня 2021 года.

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Мы писали ранее, что на матч "Шахтера" с "Бенфикой" в Лиге Европы можно попасть за 50 гривен. Чемпион Украины открывает продажу билетов на первый еврокубковый матч 2020 года. Встреча состоится в Харькове 20 февраля, начало – в 19:55. Ответный поединок пройдет 27 февраля в Лиссабоне.

Смотрите, как "Шахтер" играл с "Аталантой" в Лиге чемпионов:

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Шахтер Донецк Веллингтон Нем Флуминенсе

Источник: Сегодня|Спорт

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