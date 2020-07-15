Самый молодой капитан и один шаг к рекорду "Динамо": как "Шахтер" переиграл амбициозный "Колос"

В предпоследнем туре чемпионата Украины "Шахтер" в Киеве на "Олимпийском" принимал амбициозного дебютанта украинской Премьер-лиги "Колос". Дончане, которые уже обеспечили себе титул, вышли на этот матч достаточно экспериментальным составом с целой плеядой молодых игроков и в достаточно динамичной игре все-таки дожали команду из "Ковалевки" – 2:0. Хотя гости также отвечали опасными выпадами и могли огорчить Трубина.

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Первый тайм в Киеве прошел без забитых мячей, хотя моменты были как у одной, так и у другой команды. Зато уже на старте второй половины дебютный гол за "Шахтер" оформил Маркос Сиприано. На 49-й минуте Антонио классным пасом нашел 21-летнего бразильского полузащитника, который успел нанести удар по воротам в окружении двух игроков "Колоса".

Через семь минут Трубина мог огорчить Морозко, но голкипер "Шахтера" среагировал на сложный удар из-за пределов штрафной. А на добивании никого не оказалось. Второй гол "горняки" забили уже на четвертой компенсированной минуте. Лучший бомбардир УПЛ Жуниор Мораес, который вышел на замену, записал на свой счет 20-й мяч и превзошел личных рекорд результативности за сезон.

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"Горняки" приближаются к рекордному количеству очков по итогу сезона в чемпионате Украины, 84 в сезоне-1999/2000 набирало "Динамо" Валерия Лобановского. Больше – никто. На данный момент у дончан уже 81 балл. А Трубин стал самым молодым капитаном в истории "Шахтера".

ТОП-5 молодых капитанов "Шахтера":

1. Анатолий Трубин – 18 лет 349 дней

2. Виктор Коваленко – 20 лет 87 дней

3. Дмитрий Чигринский – 20 лет 132 дня

4. Сергей Попов – 21 год 27 дней

5. Игорь Ощипко – 21 год 235 дней

Смотрите, как "Колос" в предыдущем туре уступил "Заре"

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