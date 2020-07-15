Українська
$ 27,14
30,87

Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. ЧУ по футболу

Самый молодой капитан и один шаг к рекорду "Динамо": как "Шахтер" переиграл амбициозный "Колос"

15 июля, 21:23

Елена Павлова Елена Павлова

Жуниор Мораес наколотил уже 20 голов за нынешний сезон УПЛ

В предпоследнем туре чемпионата Украины "Шахтер" в Киеве на "Олимпийском" принимал амбициозного дебютанта украинской Премьер-лиги "Колос". Дончане, которые уже обеспечили себе титул, вышли на этот матч достаточно экспериментальным составом с целой плеядой молодых игроков и в достаточно динамичной игре все-таки дожали команду из "Ковалевки" – 2:0. Хотя гости также отвечали опасными выпадами и могли огорчить Трубина.

Реклама

Читайте также: "Шахтер" – "Динамо": стали известны дата и место встречи грандов в матче за Суперкубок Украины

Первый тайм в Киеве прошел без забитых мячей, хотя моменты были как у одной, так и у другой команды. Зато уже на старте второй половины дебютный гол за "Шахтер" оформил Маркос Сиприано. На 49-й минуте Антонио классным пасом нашел 21-летнего бразильского полузащитника, который успел нанести удар по воротам в окружении двух игроков "Колоса".

Через семь минут Трубина мог огорчить Морозко, но голкипер "Шахтера" среагировал на сложный удар из-за пределов штрафной. А на добивании никого не оказалось. Второй гол "горняки" забили уже на четвертой компенсированной минуте. Лучший бомбардир УПЛ Жуниор Мораес, который вышел на замену, записал на свой счет 20-й мяч и превзошел личных рекорд результативности за сезон.

Реклама

"Горняки" приближаются к рекордному количеству очков по итогу сезона в чемпионате Украины, 84 в сезоне-1999/2000 набирало "Динамо" Валерия Лобановского. Больше – никто. На данный момент у дончан уже 81 балл. А Трубин стал самым молодым капитаном в истории "Шахтера".

ТОП-5 молодых капитанов "Шахтера":
1. Анатолий Трубин – 18 лет 349 дней
2. Виктор Коваленко – 20 лет 87 дней
3. Дмитрий Чигринский – 20 лет 132 дня
4. Сергей Попов – 21 год 27 дней
5. Игорь Ощипко – 21 год 235 дней

Второй этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
31
26
3
2
78
24
54
81
Забитые 78
Пропущеные 24
Разница 54
Результаты последних матчей: В В В Н В
2
ЗаряЗаряЗар
30
17
6
7
48
25
23
57
Забитые 48
Пропущеные 25
Разница 23
Результаты последних матчей: В Н Н В П
3
ДинамоДинамоДин
30
17
5
8
62
32
30
56
Забитые 62
Пропущеные 32
Разница 30
Результаты последних матчей: Н П П В В
4
ДеснаДеснаДес
30
17
4
9
57
29
28
55
Забитые 57
Пропущеные 29
Разница 28
Результаты последних матчей: П В В П В
5
АлександрияАлександрияАле
30
13
6
11
44
44
0
45
Забитые 44
Пропущеные 44
Разница 0
Результаты последних матчей: Н Н П П П
6
КолосКолосКол
31
9
2
20
31
59
-28
29
Забитые 31
Пропущеные 59
Разница -28
Результаты последних матчей: П П П В П
7
Днепр-1Днепр-1Дне
31
14
4
13
39
42
-3
46
Забитые 39
Пропущеные 42
Разница -3
Результаты последних матчей: В В В П П
8
МариупольМариупольМар
30
10
9
11
36
45
-9
39
Забитые 36
Пропущеные 45
Разница -9
Результаты последних матчей: П В В В Н
9
ВорсклаВорсклаВор
30
9
7
14
22
43
-21
34
Забитые 22
Пропущеные 43
Разница -21
Результаты последних матчей: В Н Н В Н
10
ОлимпикОлимпикОли
31
9
6
16
27
46
-19
33
Забитые 27
Пропущеные 46
Разница -19
Результаты последних матчей: В В П Н В
11
ЛьвовЛьвовЛьв
30
5
9
16
24
50
-26
24
Забитые 24
Пропущеные 50
Разница -26
Результаты последних матчей: П Н Н П П
12
КарпатыКарпатыКар
32
2
9
21
19
48
-29
15
Забитые 19
Пропущеные 48
Разница -29
Результаты последних матчей: П П П П Н

Смотрите, как "Колос" в предыдущем туре уступил "Заре"

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

чемпионат Украины Шахтер Донецк Жуниор Мораес Колос Ковалевка Анатолий Трубин

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Прогноз, расписание и результаты 30-го тура чемпионата Украины по футболу
Прогноз, расписание и результаты 30-го тура чемпионата Украины по футболуЧУ по футболу
Финал Кубка Украины: онлайн матча
Финал Кубка Украины: онлайн матча "Динамо" – "Ворскла"Футбол
Украинская Премьер-лига определила дату старта следующего сезона и количество участников
Украинская Премьер-лига определила дату старта следующего сезона и количество участниковЧУ по футболу
"Александрия" – "Динамо": онлайн-трансляция матчаЧУ по футболу
Прощай,
Прощай, "Карпаты"! Названы премиальные львовским игрокам за последний матч перед крахом клубаЧУ по футболу
В Киеве попрощались с легендарным футболистом
В Киеве попрощались с легендарным футболистом "Динамо"ЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять