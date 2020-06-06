"Шахтер" – "Десна": онлайн центрального матча 25-го тура в чемпионате Украины

В субботу и воскресенье в украинской футбольной Премьер-лиге состоится 25-й тур. Правда, из-за вспышки коронавируса в стане "Карпат" в нем сыграют пять матчей, а не шесть. Читайте расписание, результаты, трансляции 25-го тура чемпионата Украины.

Сегодня же главным является противостояние в Киеве донецкого "Шахтера" и "Десны". Во вторник стало известно, что "Шахтер" не поедет на матч с "Десной" в Чернигов, поскольку встречу перенесли на НСК "Олимпийский" по согласию сторон. Тем более, что матчи проходят без зрителей. Наш сайт проведет онлайн-трансляцию поединка с интересными комментариями, фотографиями и видео лучших моментов.

"Шахтер" – "Десна"

Турнирное положение. "Шахтер" – безоговорочный лидер Премьер-лиги, и оформление его чемпионства – лишь дело времени. Подопечные Луиша Каштру набрали 62 балла и опережают преследователей на 16 очков. Причем после предыдущего тура сразу три команды имеют по 46 пунктов. Среди них – и "Десна".

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Парни Александра Рябоконя вполне могут замахнуться на второе место в УПЛ и путевку в квалификацию Лиги чемпионов. Но для этого нужно показывать стабильность. В предыдущем туре они обыграли в Киеве "Колос" (2:0), а "Шахтер" справился с "Динамо" – 3:1.

Личные встречи. "Горняки" выиграли все шесть очных свиданиях с "Десной", но в рамках Премьер-лиги четыре победы дались им непросто: трижды "Шахтер" взял верх со счетом 1:0 и один раз – 2:0. Правда, и команда из Чернигова не смогла ни разу поразить ворота донецкого коллектива.

Последний раз соперники встречались в феврале, и тогда "оранжево-черные" вырвали победу лишь на пятой добавленной минуте благодаря голу Марлоса. Кстати, бразилец с украинским паспортом является спецом по "Десне": Марлос забил черниговскому клубу три мяча.

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Прогнозы. Естественно, что фаворитом является "Шахтер", хотя в последние часы коэффициент на его победу поднялся с 1.40 до 1.50. При этом возможный успех "Десны" оценивают в 6.70, ничью – в 4.20. Примерно с равной вероятностью в матче ожидают два или три гола, а самые популярные счета у букмекеров – 1:0 (коэф. – 7.00), 2:0 (7.10) и 2:1 (8.40).

Вашему вниманию – анонс футбольного уик-энда от комментатора Кирилла Круторогова. В том числе и матча "Шахтер" – "Десна".

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Где смотреть. На украинском телевидении в прямом эфире поединок покажет канал "Футбол 2". Прямая трансляция начнется в 16:55, а сама игра – в 17:00. Также поединок можно увидеть на платформе Oll.tv (по подписке).

Смотрите, как "Шахтер" в предыдущем туре УПЛ обыграл "Динамо" на НСК "Олимпийский"

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