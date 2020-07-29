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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Назван тренер, который заменит в "Заре" Виктора Скрипника: неожиданное имя

29 июля, 17:23

Олег Люлька Олег Люлька

Должность наставника луганской команды прочат Александру Бабичу, возглавляющему сейчас "Мариуполь"

Вслед за приходом Мирчи Луческу на пост главного тренера "Динамо", в чемпионате Украины грядет еще целая серия громких тренерских рокировок. Как стало известно сегодня, наставник "Мариуполя" Александр Бабич по окончании сезона может возглавить "Зарю". Отметим, что сегодня Бабич проводит один из ключевых поединков в своей тренерской карьере, в котором решается судьба путевки в Лигу Европы от Украины. Смотреть "Колос" – "Мариуполь" онлайн можно в трансляции на нашем сайте.

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Как сообщает Telegram-канал "Бомбардир", наставник "Мариуполя" Александр Бабич может стать главным тренером "Зари" в том случае, если ее нынешний коуч Виктор Скрипник после "бронзы" сезона-2019/2020 перейдет в "Днепр-1". Напомним, ранее сразу несколько источников поведало, что Скрипник сменит Михайленко в днепровском клубе.

Александр Бабич

Александр Бабич / Фото: Официальный сайт ФК "Мариуполь"

Впрочем, как пишут СМИ, Александр Бабич – далеко не единственный кандидат на пост главного тренера луганской команды, которая по итогам нынешнего чемпионата Украины заработала прямой пропуск в групповой раунд Лиги Европы.

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Ранее "Заря" официально объявила о приходе украинца из Бельгии и бразильца. Хавбек Егор Назарина и левый защитник Жуниньо пополнили состав луганчан.

Также мы рассказывали, что сын Маркевича может возглавить "Мариуполь" по окончании этого сезона, получив шанс впервые в своей карьере поработать в Премьер-лиге.

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тренер чемпионат Украины ФК Мариуполь Заря Луганск Виктор Скрипник Днепр-1 Александр Бабич

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