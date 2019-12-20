Семь клубов первой лиги подали заявки на получение лицензий для участия в Премьер-лиги

Евгений Дикий

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Каждый год в Украине клубы проходят процедуру лицензирования для того, чтобы получить право играть в том или ином дивизионе. На данный момент семеро клубов, выступающих в первой лиге, подали документы на получение лицензий для участия в Премьер-лиге. Это "Рух", "Волынь", "Минай", "Ингулец", "Оболонь-Бровар", "Металлист-1925" и "Черноморец". К слову, УПЛ ушла на каникулы, и можно вспомнить все результаты 18-го тура чемпионата Украины.

Ныне же исполнительный директор Премьер-лиги Евгений Дикий рассказал о том, как клубы первой лиги будут проходить лицензирование для участия в УПЛ:

"Процедура аттестации на следующий сезон началась только в ноябре. Сейчас клубы подают необходимые документы, которые нужны УАФ. Они будут рассматриваться, а решение о том, принимать тот или иной клуб в УПЛ или нет, будет принято до конца мая".

По словам функционера, в УПЛ понимают, у каких клубов есть проблемы. Большинство вопросов касается стадионов. Например, "Колос", который играет на стадионе "Оболонь", но при этом у клуба уже есть необходимая документация для постройки своей арены.

Он рассказал, что УПЛ будет идти навстречу клубам: "Если мы сейчас поставим им шлагбаум, то о каком развитии футбола вообще может идти речь? Сейчас у нас такая ситуация, что все считают деньги, и клубам также тяжело. Но если мы видим, что у клуба есть желание, то почему бы и нет?"

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Вспомним, как "Ингулец" пытался противостоять "Шахтеру" в финале Кубка Украины

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