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Сенсация в чемпионате Украины: "Львов" в Киеве обыграл экс-тренера "Динамо"

23 февраля, 21:55

"Олимпик" неожиданно уступил 0:1 львовянам, которым этот результат почти гарантирует сохранение прописки в УПЛ

В чемпионате Украины по футболу завершился первый тур после зимнего перерыва. В его заключительном матче произошла сенсация. "Олимпик", возглавляемый экс-тренером "Динамо" Висенте Гомесом, дома уступил ФК "Львов" со счетом 0:1.

Единственный в матче "Олимпик" – "Львов" (0:1) гол был забит на 84-й минуте. Богунов удачно откликнулся на прострел своего одноклубника Альваро и с близкого расстояния переправил мяч в сетку ворот дончан.

Таким образом "Львов" догнал в турнирной таблице "Олимпик" – команды, имея по 18 очков, делят 9-10 места. При этом "Олимпик", который называли претендентом на еврокубки, практически теряет шансы на попадание в ТОП-6. Тогда как "Львов", похоже, обезопасил себя от последнего места и вылета в Первую лигу.

Смотрите видео гола в матче "Олимпик" – "Львов" (0:1)

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Обзор матча

Лучшие моменты первого тайма

В тренде
Тайсон Фьюри победил Уайлдера нокаутом и завоевал чемпионский пояс

Лучшие моменты второго тайма

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Олимпик – ФК Львов – 0:1
Гол: Богунов, 84
Олимпик: Крынский – Кравченко, Литвин, Гришко, Лебеденко – Цымбалюк – Чогадзе (Тейшейра, 71), Политыло (Романовский, 87), Кравчук, Балашов (Дегтярев, 61) – Шахаб
Львов: Пеньков – Гончар, Братков, Борзенко, Татарков – Приймак – Велвес (Ренан, 71), Сабино, Шина (Богунов, 63), Бопесу (Клименчук, 82) – Альваро
Предупреждения: Лебеденко, Цымбалюк – Сабино, Шина

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
19
17
2
0
51
9
42
53
Забитые 51
Пропущеные 9
Разница 42
Результаты последних матчей: В В В Н В
2
ДинамоДинамоДин
19
12
3
4
38
13
25
39
Забитые 38
Пропущеные 13
Разница 25
Результаты последних матчей: В В П В В
3
ЗаряЗаряЗар
19
11
4
4
36
17
19
37
Забитые 36
Пропущеные 17
Разница 19
Результаты последних матчей: В П В В П
4
ДеснаДеснаДес
19
10
3
6
29
14
15
33
Забитые 29
Пропущеные 14
Разница 15
Результаты последних матчей: П П В В П
5
АлександрияАлександрияАле
19
10
3
6
24
19
5
33
Забитые 24
Пропущеные 19
Разница 5
Результаты последних матчей: П В В П В
6
КолосКолосКол
19
7
2
10
20
32
-12
23
Забитые 20
Пропущеные 32
Разница -12
Результаты последних матчей: В П В П В
7
МариупольМариупольМар
19
5
7
7
18
28
-10
22
Забитые 18
Пропущеные 28
Разница -10
Результаты последних матчей: П В Н Н П
8
Днепр-1Днепр-1Дне
19
5
4
10
19
29
-10
19
Забитые 19
Пропущеные 29
Разница -10
Результаты последних матчей: Н П П В В
9
ЛьвовЛьвовЛьв
19
5
3
11
15
32
-17
18
Забитые 15
Пропущеные 32
Разница -17
Результаты последних матчей: В В Н П П
10
ОлимпикОлимпикОли
19
5
3
11
16
33
-17
18
Забитые 16
Пропущеные 33
Разница -17
Результаты последних матчей: П П П П В
11
ВорсклаВорсклаВор
19
4
2
13
13
35
-22
14
Забитые 13
Пропущеные 35
Разница -22
Результаты последних матчей: П В П В П
12
КарпатыКарпатыКар
19
2
6
11
16
34
-18
12
Забитые 16
Пропущеные 34
Разница -18
Результаты последних матчей: Н П П П П

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видео голов чемпионат Украины Олимпик Донецк ФК Львов

Источник: Сегодня|Спорт

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