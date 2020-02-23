Сенсация в чемпионате Украины: "Львов" в Киеве обыграл экс-тренера "Динамо"

"Олимпик" неожиданно уступил 0:1 львовянам, которым этот результат почти гарантирует сохранение прописки в УПЛ

В чемпионате Украины по футболу завершился первый тур после зимнего перерыва. В его заключительном матче произошла сенсация. "Олимпик", возглавляемый экс-тренером "Динамо" Висенте Гомесом, дома уступил ФК "Львов" со счетом 0:1.

Единственный в матче "Олимпик" – "Львов" (0:1) гол был забит на 84-й минуте. Богунов удачно откликнулся на прострел своего одноклубника Альваро и с близкого расстояния переправил мяч в сетку ворот дончан.

Таким образом "Львов" догнал в турнирной таблице "Олимпик" – команды, имея по 18 очков, делят 9-10 места. При этом "Олимпик", который называли претендентом на еврокубки, практически теряет шансы на попадание в ТОП-6. Тогда как "Львов", похоже, обезопасил себя от последнего места и вылета в Первую лигу.

Смотрите видео гола в матче "Олимпик" – "Львов" (0:1)

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Обзор матча

Лучшие моменты первого тайма

В тренде Тайсон Фьюри победил Уайлдера нокаутом и завоевал чемпионский пояс

Лучшие моменты второго тайма

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Олимпик – ФК Львов – 0:1

Гол: Богунов, 84

Олимпик: Крынский – Кравченко, Литвин, Гришко, Лебеденко – Цымбалюк – Чогадзе (Тейшейра, 71), Политыло (Романовский, 87), Кравчук, Балашов (Дегтярев, 61) – Шахаб

Львов: Пеньков – Гончар, Братков, Борзенко, Татарков – Приймак – Велвес (Ренан, 71), Сабино, Шина (Богунов, 63), Бопесу (Клименчук, 82) – Альваро

Предупреждения: Лебеденко, Цымбалюк – Сабино, Шина

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