"Ворскла" – "Шахтер": онлайн-трансляция матча чемпионата Украины по футболу

В первый день весны-2020 проводят еще два матча украинской Премьер-лиги и закрывают 20-й тур. В последней встрече дня в Полтаве сошлись соперники с разных полюсов турнирной таблицы: "Ворскла", которая занимает предпоследнее место, принимает лидера – донецкий "Шахтер". Стартует поединок на стадионе "Ворскла" имени Алексея Бутовского в 17:00 Читайте прогноз, расписание и результаты 20-го тура чемпионата Украины.

"Ворскла" – "Шахтер": анонс

Турнирное положение. "Горняки" уверенно лидируют в турнирной таблице, опережая "Динамо" на 14 очков. При этом подопечные Луиша Каштру сыграли на один матч меньше киевлян. Полтавская же команда идет предпоследней, набрав 14 очков в 19 встречах и опережая на два пункта лишь львовские "Карпаты". Понятно, что хозяевам будет очень непросто, но если вдруг "Шахтер" даст слабинку, то парни Юрия Максимова постараются воспользоваться шансом набрать еще хотя бы балл.

Судьи. Главным судьей назначен Игорь Пасхал из Херсона, который уже провел 43 матча в качестве рефери Премьер-лиги. А для одного из его помощников – Виталия Сухина из Одессы – эта встреча станет юбилейной, 50-й, в чемпионате страны.

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Где смотреть. Матч в прямом эфире покажет телеканал "Футбол 1". Начнется трансляция в 16:55.

Прогнозы. Естественно, что букмекерские конторы явное предпочтение отдают "Шахтеру". Хотя коэффициент на его победу не такой уж и маленький – 1.28. На успех хозяев можно поставить с коэффициентом 10.5, на ничью – 5.80.

Возможно, шансы "Ворсклы" несколько возросли в связи с отсутствием в составе гостей сразу нескольких лидеров. Луиш Каштру не взял в Полтаву экс-голкипера "ворсклян" Андрея Пятова, полузащитника Тараса Степаненко, бразильцев Исмаили, Тайсона, Мораеса. В их отсутствие самым вероятным автором гола считают Тете (коэф. – 3.00), а всего в поединке ожидают три гола.

Личные встречи. "Шахтер" выиграл у "Ворсклы" десять последних свиданий в Премьер-лиге, в том числе четыре – в Полтаве. При этом "зелено-белые" не могут забить "горнякам" на протяжении ровно четырех игр – 360 минут. За 58 поединков в истории между этими соперниками "ворсклянам" удавалось победить в четырех. При этом у гостей будут два юбилея: 850-й матч в чемпионатах и десятый гостевой для португальского наставника Луиша Каштру.

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