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"Шахтер" не поедет на матч с "Десной" в Чернигов, а "Карпаты" не будут играть из-за коронавируса

2 июня, 18:05

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Встреча команд Донецка и Чернигова пройдет на поле столичного НСК "Олимпийский"

Сегодня пришло сразу несколько новостей из клубов украинской Премьер-лиги. В частности стало известно, что в "Карпатах" еще 13 зараженных коронавирусом. Из-за этого закономерно перенесли два ближайших матча львовской команды в чемпионате страны: "Ворскла" – "Карпаты" и "Карпаты" – "Днепр-1", которые должны были состояться 6 и 13 июня. А вот встреча 27-го тура "Карпаты" – "Олимпик" по-прежнему запланирована на 20 июня на 14:00.

Также произошло изменение в расписании ближайшего, 25-го, тура УПЛ. "Шахтер" должен был встретиться с "Десной" в Чернигове, но, как сообщил официальный сайт "горняков", матч пройдет в Киеве. Видимо, донецкий клуб предложил "Десне" выгодные условия, поэтому черниговский коллектив согласился отдать роль хозяев чемпиону. Поединок первой и третьей команд турнира пройдет в субботу, 6 июня, на НСК "Олимпийский". Начало – в 17:00.

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футбол нск олимпийский чемпионат Украины Шахтер Донецк Десна Чернигов

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