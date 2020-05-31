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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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"Шахтер" – "Динамо" на пустом "Олимпийском": где смотреть суперматч чемпионата Украины

31 мая, 13:35

Александр Трикиша Александр Трикиша

Список трансляций украинского дерби на ТВ и в интернете

В воскресенье, 31 мая, в Киеве в НСК "Олимпийский" состоится центральный матч 24-го тура чемпионата Украины: донецкий "Шахтер" примет киевское "Динамо". Матч начнется в 17:00. Из-за пандемии коронавируса матч Премьер-лиги пройдет без зрителей, тем не менее, он будет показан в прямом эфире на ТВ и в интернете. "Шахтер" – "Динамо" смотреть онлайн можно на нашем сайте.

Смотреть матч "Шахтер" – "Динамо":

  • Футбол 1, live
  • Oll.tv (в подписке)
  • Футбол 2, понедельник, 00:00 (повтор)
  • Футбол 2, понедельник, 07:30 (повтор)
  • Футбол 1, понедельник, 17:50 (повтор)
  • Футбол 1, вторник, 06:00 (повтор)
  • Футбол 2, вторник, 18:00 (повтор)

Анонс матча "Шахтер" – "Динамо":

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Этот матч станет пятым для команд в текущем сезоне. Ранее обе команды по два раза обменялись победами, но киевляне не выигрывали в рамках чемпионата. Освежить в памяти, как "Шахтер" и "Динамо" играли между собой в текущем сезоне, можно с помощью нашего материала.

На данный момент "Шахтер" опережает "Динамо" в турнирной таблице Премьер-лиги на 12 очков, лишь невероятное стечение обстоятельств может позволить команде Луиша Каштру упустить золотые медали. А вот "Динамо" нужно думать не о чемпионской гонке, а о том, как вернуть себе вторую строчку. Сейчас киевляне имеют одинаковое количество очков с "Зарей" и "Десной", но проигрывает им по дополнительным показателям. Но они уже отыграли свои матчи отчетного тура, а у "Динамо" впереди матч с "горняками".

Второй этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
23
19
2
2
59
15
44
59
Забитые 59
Пропущеные 15
Разница 44
Результаты последних матчей: П В В П В
2
ЗаряЗаряЗар
24
14
4
6
40
19
21
46
Забитые 40
Пропущеные 19
Разница 21
Результаты последних матчей: П В П В В
3
ДинамоДинамоДин
23
14
4
5
45
18
27
46
Забитые 45
Пропущеные 18
Разница 27
Результаты последних матчей: Н В В П В
4
ДеснаДеснаДес
24
14
4
6
39
16
23
46
Забитые 39
Пропущеные 16
Разница 23
Результаты последних матчей: В Н В В В
5
АлександрияАлександрияАле
24
13
4
7
35
25
10
43
Забитые 35
Пропущеные 25
Разница 10
Результаты последних матчей: В В П В Н
6
КолосКолосКол
24
8
2
14
27
45
-18
26
Забитые 27
Пропущеные 45
Разница -18
Результаты последних матчей: П П П П В
7
Днепр-1Днепр-1Дне
24
9
4
11
31
35
-4
31
Забитые 31
Пропущеные 35
Разница -4
Результаты последних матчей: В В В П В
8
МариупольМариупольМар
23
6
7
10
21
37
-16
25
Забитые 21
Пропущеные 37
Разница -16
Результаты последних матчей: П П В П П
9
ЛьвовЛьвовЛьв
23
5
6
12
17
36
-19
21
Забитые 17
Пропущеные 36
Разница -19
Результаты последних матчей: Н Н П Н В
10
ВорсклаВорсклаВор
23
6
3
14
16
39
-23
21
Забитые 16
Пропущеные 39
Разница -23
Результаты последних матчей: Н В П В П
11
ОлимпикОлимпикОли
24
5
4
15
19
41
-22
19
Забитые 19
Пропущеные 41
Разница -22
Результаты последних матчей: П Н П П П
12
КарпатыКарпатыКар
23
2
8
13
18
41
-23
14
Забитые 18
Пропущеные 41
Разница -23
Результаты последних матчей: Н Н П П Н

Киевляне сегодня не смогут рассчитывать на травмированных Никиту Бурду, Виктора Цыганкова, Николая Шапаренко, Йосипа Пиварича, зато вернулся в строй Георгий Цитаишвили и уже успел отличиться дублем в контрольном матче с "Олимпиком". Также не забываем, что Артем Беседин отбывает наказание за употребление запрещенных препаратов.

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У "Шахтера" вернулись в строй Николай Матвиенко и Маркиньос Сиприано, а вне игры остаются травмированные Майкон, Валерий Бондарь, Артем Бондаренко и Максим Малышев.

Букмекеры о матче "Шахтер" – "Динамо":

Букмекеры считают "Шахтер" фаворитом матча: коэффициент на победу команды Луиша Каштру – 2.14, на ничью – 3.70, на победу "Динамо" – 3.35.

Смотрите, как "Шахтер" и "Динамо" играли в предыдущем матче между собой:

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Источник: Сегодня|Спорт

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