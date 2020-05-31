"Шахтер" – "Динамо" на пустом "Олимпийском": где смотреть суперматч чемпионата Украины

В воскресенье, 31 мая, в Киеве в НСК "Олимпийский" состоится центральный матч 24-го тура чемпионата Украины: донецкий "Шахтер" примет киевское "Динамо". Матч начнется в 17:00. Из-за пандемии коронавируса матч Премьер-лиги пройдет без зрителей, тем не менее, он будет показан в прямом эфире на ТВ и в интернете. "Шахтер" – "Динамо" смотреть онлайн можно на нашем сайте.

Смотреть матч "Шахтер" – "Динамо":

Футбол 1, live

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Футбол 2, понедельник, 00:00 (повтор)

Футбол 2, понедельник, 07:30 (повтор)

Футбол 1, понедельник, 17:50 (повтор)

Футбол 1, вторник, 06:00 (повтор)

Футбол 2, вторник, 18:00 (повтор)

Анонс матча "Шахтер" – "Динамо":

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Этот матч станет пятым для команд в текущем сезоне. Ранее обе команды по два раза обменялись победами, но киевляне не выигрывали в рамках чемпионата. Освежить в памяти, как "Шахтер" и "Динамо" играли между собой в текущем сезоне, можно с помощью нашего материала.

На данный момент "Шахтер" опережает "Динамо" в турнирной таблице Премьер-лиги на 12 очков, лишь невероятное стечение обстоятельств может позволить команде Луиша Каштру упустить золотые медали. А вот "Динамо" нужно думать не о чемпионской гонке, а о том, как вернуть себе вторую строчку. Сейчас киевляне имеют одинаковое количество очков с "Зарей" и "Десной", но проигрывает им по дополнительным показателям. Но они уже отыграли свои матчи отчетного тура, а у "Динамо" впереди матч с "горняками".

Киевляне сегодня не смогут рассчитывать на травмированных Никиту Бурду, Виктора Цыганкова, Николая Шапаренко, Йосипа Пиварича, зато вернулся в строй Георгий Цитаишвили и уже успел отличиться дублем в контрольном матче с "Олимпиком". Также не забываем, что Артем Беседин отбывает наказание за употребление запрещенных препаратов.

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У "Шахтера" вернулись в строй Николай Матвиенко и Маркиньос Сиприано, а вне игры остаются травмированные Майкон, Валерий Бондарь, Артем Бондаренко и Максим Малышев.

Букмекеры о матче "Шахтер" – "Динамо":

Букмекеры считают "Шахтер" фаворитом матча: коэффициент на победу команды Луиша Каштру – 2.14, на ничью – 3.70, на победу "Динамо" – 3.35.

Смотрите, как "Шахтер" и "Динамо" играли в предыдущем матче между собой:

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