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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Накануне "классико": как "Шахтер" и "Динамо" играли между собой в текущем сезоне

31 мая, 12:17

Александр Трикиша Александр Трикиша

В текущем сезоне команды уже успели сыграть между собой четыре матча

Наконец-то мы дождались возобновления чемпионата Украины! И сразу же в первом туре после завершения карантина болельщиков ждет незабываемое зрелище – суперпоединок между донецким "Шахтером" и киевским "Динамо". Матч состоится 31 мая в Киеве в НСК "Олимпийски", начало – 17:00. "Шахтер" – "Динамо" онлайн трансляция доступна на нашем сайте.

В текущем сезоне команды уже успели сыграть между собой четыре матча. Накануне очередного "украинского классико" предлагаем вспомнить перипетии тех поединков.

Суперкубок Украины. "Динамо" – "Шахтер" 2:1

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Гранды украинского футбола открывали сезон матчем за Суперкубок в Одессе. Счет в матче был открыт перед самым перерывом. После подачи углового Артем Беседин выбил мяч прямо на ногу Алану Патрику и бразилец мощным ударом отправил мяч в сетку ворот Денис Бойко. Поединок шел к победе "горняков", но за 10 минут до финального свистка киевляне перевернули все с ног на голову. Сначала Никита Бурда после углового ударом головой сравнял счет, а спустя три минуты Денис Гармаш непостижимым образом пробил по воротам, падая на газон.

Чемпионат Украины. "Динамо" – "Шахтер" – 1:2

В следующий раз команды встретились всего через две недели, на этот раз уже в рамках чемпионата. Перед этим киевляне проиграли "Брюгге" в Лиге чемпионов, поэтому не имели права на ошибку. Но другое мнение было у "горняков" – гости одержали победу благодаря голам Жуниора Мораеса и Марлоса и взяли реванш за поражение в Суперкубке. Киевляне смогли только сократить отставание усилиями Жерсона Родригеса. Спустя три дня "Динамо" вылетело из Лиги чемпионов, и Александр Хацкевич был отправлен в отставку.

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Кубок Украины, 1/8 финала. "Динамо" – "Шахтер" – 2:1

Впервые за долгое время жереб свел наших грандов уже в 1/8 финала национального Кубка. Киевляне на тот момент уже практически выбыли из чемпионской гонки, поэтому все силы были брошены на Кубок Украины. В середине первого тайма Сергей Сидорчук феноменальным ударом вывел хозяев поля вперед. Динамовцам удавалось удачно отбиваться практически до финального свистка, но на последних минутах встречи Шепелев заработал красную карточку и оставил свою команду в меньшинстве, а спустя две минуты Тарас Степаненко выровнял счет на табло и перевел игру в дополнительное время.

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Но уже в первом экстратайме Степаненко превратился из героя в антигероя, заработав повторное удаление. В равных составах киевляне снова вышли вперед после гола Дениса Попова головой и в этот раз сумели удержать счет до финального свистка.

Чемпионат Украины. "Шахтер" – "Динамо" – 1:0

Последний на данный момент матч между "Шахтером" и "Динамо" запомнился больше скандалом, нежели самой игрой. По ходу встречи болельщики киевского клуба оскорбляли капитана "горняков" Тайсона на расовой почве, тот не выдержал и показал им средний палец. Матч на время пришлось остановить, пока страсти на поле и трибунах не улеглись, а арбитр показал Тайсону красную карточку за неспортивное поведение. Что касается самой игры, то минимальную победу подопечным Луиша Каштру принес единственный гол Ивана Ордеца.

Таким образом, в текущем сезоне статистика противостояния "Динамо" и "Шахтера" равная – обе команды одержали по две победы. При этом у киевлян по победе и поражению на свой счет записали и Александр Хацкевич, и Алексей Михайличенко. Правда, динамовцы еще ни разу не побеждали в рамках Премьер-лиги.

Ранее президент киевского клуба заявил, что поединок "Шахтер" – "Динамо" будет как товарищеская встреча.

Второй этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
23
19
2
2
59
15
44
59
Забитые 59
Пропущеные 15
Разница 44
Результаты последних матчей: П В В П В
2
ЗаряЗаряЗар
24
14
4
6
40
19
21
46
Забитые 40
Пропущеные 19
Разница 21
Результаты последних матчей: П В П В В
3
ДинамоДинамоДин
23
14
4
5
45
18
27
46
Забитые 45
Пропущеные 18
Разница 27
Результаты последних матчей: Н В В П В
4
ДеснаДеснаДес
24
14
4
6
39
16
23
46
Забитые 39
Пропущеные 16
Разница 23
Результаты последних матчей: В Н В В В
5
АлександрияАлександрияАле
24
13
4
7
35
25
10
43
Забитые 35
Пропущеные 25
Разница 10
Результаты последних матчей: В В П В Н
6
КолосКолосКол
24
8
2
14
27
45
-18
26
Забитые 27
Пропущеные 45
Разница -18
Результаты последних матчей: П П П П В
7
Днепр-1Днепр-1Дне
24
9
4
11
31
35
-4
31
Забитые 31
Пропущеные 35
Разница -4
Результаты последних матчей: В В В П В
8
МариупольМариупольМар
23
6
7
10
21
37
-16
25
Забитые 21
Пропущеные 37
Разница -16
Результаты последних матчей: П П В П П
9
ЛьвовЛьвовЛьв
23
5
6
12
17
36
-19
21
Забитые 17
Пропущеные 36
Разница -19
Результаты последних матчей: Н Н П Н В
10
ВорсклаВорсклаВор
23
6
3
14
16
39
-23
21
Забитые 16
Пропущеные 39
Разница -23
Результаты последних матчей: Н В П В П
11
ОлимпикОлимпикОли
24
5
4
15
19
41
-22
19
Забитые 19
Пропущеные 41
Разница -22
Результаты последних матчей: П Н П П П
12
КарпатыКарпатыКар
23
2
8
13
18
41
-23
14
Забитые 18
Пропущеные 41
Разница -23
Результаты последних матчей: Н Н П П Н

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Источник: Сегодня|Спорт

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