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"Шахтер" начал отбирать детей в академию клуба в Харькове

28 сентября, 12:59

На ОСК "Металлист" состоялся Shakhtar Talent Day

"Шахтер" начал отбирать детей в академию клуба в Харькове

"Шахтер" начал отбирать детей в академию клуба в Харькове / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

В Харькове, на ОСК "Металлист" второй раз прошел Talent Day. Это уже седьмое мероприятие Shakhtar Social, позволяющее детям проявить свой талант, а селекционерам – просмотреть кандидатов в Академию клуба. Ранее мы писали, что "Шахтер" посетил дом ребенка.

На поле соревновались 82 мальчика 2006 и 2007 года рождения. На Talent Day приехали дети из 20 населенных пунктов страны (Винница, Запорожье, Изюм, Краматорск, Краснокутск, Лисичанск, Лозовая, Луганск, Покровск, Новомосковск, Одесса, Первомайск, Рубежное, Харьков, Безлюдовка, Песочин, Украинск, Шпола, Хмельницкий, Черкассы).

Согласно формату, участники в случайном порядке были распределены на 5 групп и играли 4 на 4 со сменой составов, в каждом матче набирая баллы, которые позволяют более ровно распределить ребят на втором этапе.

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Ключевое нововведение Shakhtar Talent Day: отныне топ-пятерка гарантированно приглашается на просмотр в Академию ФК "Шахтер".

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Кроме того, за действиями ребят следит селекционер Академии "оранжево-черных", отмечающий перспективных футболистов без привязки к набранным баллам.

В пятницу лидер первенства "Шахтер", выигравший все восемь предыдущих поединков, на своем поле принимал "Ворсклу" и разгромил ее со счетом 4:0. Дебютными голами за "Шахтер" отметились Бондарь и Коноплянка.

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Источник: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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