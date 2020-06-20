"Шахтер" обогнал киевское "Динамо" по количеству трофеев в Украине: на двоих у грандов – их 69!

В субботу "Шахтер" досрочно стал чемпионом Украины, одержав волевую победу над "Александрией". Для донецкого клуба это "золото" стало 13-м на национальном уровне. Пока что "горняки" уступают киевскому "Динамо" по количеству побед в чемпионатах страны: у "бело-голубых" их 15.
Зато "Шахтеру" удалось сегодня обойти "Динамо" по общему количеству трофеев среди украинских клубов. У "оранжево-черных" теперь 35 призов, включая Кубок и Суперкубок Украины, а также Кубок УЕФА! У "Динамо" же осталось 34 титула. Напомним, что киевляне все еще выступают в Кубке страны, а донецкий коллектив выбыл ранее. Так что главный тренер динамовцев Алексей Михайличенко имеет шанс вновь восстановить равновесие. Но для этого необходимо будет выиграть финальный поединок.
На этой неделе "Динамо" вышло в финал Кубка Украины, обыграв "Минай" в закарпатском селе. Решающая встреча запланирована на 8 июля. Во втором полуфинале 24 июня сыграют "Ворскла" и "Мариуполь". К слову, киевляне брали Кубок 11 раз, а "Шахтер" – 13. Принципиальные соперники по восемь раз выигрывали Суперкубок Украины.
Смотрите победный гол Тете в матче с "Александрией", который обеспечил "Шахтеру" 13-е "золото" ЧУ
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