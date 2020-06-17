"Динамо" вышло в финал Кубка Украины, обыграв в закарпатском селе "Минай"

Оба мяча в составе киевлян забил датский полузащитник Дуэлунд - это его первые голы в сезоне

Киевское "Динамо" стало первым финалистом Кубка Украины по футболу, обыграв на выезде в матче 1/2 финала одного из лидеров Первой лиги "Минай" со счетом 2:0. Мы вели онлайн матча "Минай" – "Динамо" с видео и фото самых ярких моментов.

Героем матча в селе Минай под Ужгородом стал датский полузащитник "Динамо" Миккель Дуэлунд, который забил свои первые мячи за киевлян в нынешнем сезоне, поразив ворота "Миная" на 9-й и 39-й минутах. В промежутке между этими голами датчанин еще и заработал пенальти, однако 11-метровый не смог реализовать форвард "Динамо" Фран Соль, пробивший в штангу.

За 16 минут до конца основного времени в матче "Минай" – "Динамо" могла возродиться интрига, однако судья Екатерина Монзуль после игры динамовца Караваева рукой в своей штрафной, просмотрев VAR, все-таки не сочла необходимым назначить в пользу "Миная" пенальти.

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Видео голов матча "Минай" – "Динамо" (0:2)

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Полное видео матча "Минай" – "Динамо" (0:2)

Минай – Динамо – 0:2

Голы: Дуэлунд, 9, 39

Минай: Попович – Жичиков (Машталир, 71), Допилка, Маткобожик, Пиняшко – Вагин (Ткачук, 40) – Глагола (Шпак, 44), Оринчак, Кныш (Голодюк, 71), Нуриев – Стасюк

Динамо: Бойко – Караваев, Попов, Шабанов, Пиварич (Миколенко, 88) – Андриевский, Шепелев (Буяльский, 46), Дуэлунд (Шапаренко, 72) – Де Пена (Цыганков, 61) , Соль (Каргбо, 61), Вербич

Предупреждения: Вагин, Нуриев, Пиняшко, Ткачук – Шепелев, Цыганков, Андриевский, Миколенко

На 27-й минуте Фран Соль (Динамо) не реализовал пенальти (штанга)

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Как мы писали ранее, на матче "Минай" – "Динамо" наблюдалось массовое нарушение карантина. Хотя поединок проходил в статусе "игры без зрителей", у кромки поля собрались сотни фанатов обеих команд без масок, не придерживавшихся социального дистанцирования. При этом в начале второго тайма матч был приостановлен на минуту из-за использования пиротехники.

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Добавим, что киевское "Динамо" в финале Кубка Украины встретится с победителем матча "Мариуполь" – "Ворскла". Эти команды сыграют 24 июня.

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